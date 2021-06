जैसा कि हाल के हफ्तों में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है, भारत के कई हिस्सों दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित लॉकडाउन में सावधानी से ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन राज्यों ने अपनी साप्ताहिक सकारात्मक दरों में गिरावट और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यस्तता को देखते हुए अनलॉक करने के उपायों की घोषणा की है।

जबकि महाराष्ट्र सरकार ने हर हफ्ते पांच-स्तरीय प्रतिबंध आसान योजना के लिए एक अधिसूचना जारी की। दिल्ली सरकार ने आज ‘अनलॉक’ प्रक्रिया शुरू की, जहां मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खुली रहेंगी। हालाँकि, भारत भर के विभिन्न राज्यों द्वारा अनलॉक की घोषणा ने ऑनलाइन मिश्रित प्रतिक्रिया शुरू कर दी है, कई अभी भी कोविड -19 मामलों की उच्च संख्या और टीकों की उपलब्धता के बारे में चिंतित हैं। इंटरनेट के एक वर्ग ने चुटकुलों और मीम्स के साथ प्रतिक्रिया दी।

#Unlock has been Started throughout the Country. Me, who has started enjoying these lockdowns. pic.twitter.com/P1BuxVjvTE — India Trending (@IndiaTrendingin) June 7, 2021

After #Unlock in pandemic situation… Le : – papa ki pari with mummy ka Rocket pic.twitter.com/L48XkwdyOm — Nitish Sonii (@NitishSonii) June 7, 2021

#Unlock happening all over India

Meanwhile Indians to COVID-19 pic.twitter.com/qpLjLBaX9T — Jayesh Suthar (@jayeshsutharin) June 7, 2021

India on the way to #Unlock

Public in market pic.twitter.com/sxoi6ps0ey — SURYA (@Suryasaharan) June 7, 2021



बता दें कि कोरोना वायरस की विनाशकारी दूसरी लहर से प्रभावित दिल्ली में सोमवार को हालात सामान्य की ओर बढ़ते नजर आए जब करीब दो महीनों के बाद यहां बाजार और मॉल सम-विषम व्यवस्था के साथ फिर से खुले, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतें।

राष्ट्रीय राजधानी की जीवनरेखा मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो की सेवा सोमवार को करीब तीन हफ्ते के अंतराल के बाद बहाल की गई। अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो में उसकी सीटों की क्षमता के, 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे तथा खड़े रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

शराब के ठेकों समेत सभी दुकानें और मोहल्लों की दुकानें भी खुलने लगी हैं लेकिन सिनेमा, थियेटर, रेस्त्रां (होम डिलिवरी और टेक अवे को छोड़कर), बार, जिम, स्पा, नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर और साप्ताहिक बाजार अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार करने की सोमवार को अपील की। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘आज से दिल्ली में कई गतिविधियाँ फिर से शुरू हो रही हैं। पर कोरोना वायरस से बचाव के सभी एहतियात पूरी तरह से बरतें – मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और हाथ धोते रहें, बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है। कोरोना संक्रमण से बच कर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है।’’