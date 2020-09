Lockdown Unlock 4.0 LIVE: चुनावी सभा, शादी और अंतिम संस्कार में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे, ताज महल, विष्णुपद व हरिहरनाथ मंदिर आज से खुलेंगे

अनलॉक 4 के तहत सोमवार से ताज महल एक बार फिर खुलने जा रहा है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर भी दोबारा खोला जाएगा। विष्णुपद मंदिर गर्भगृह में अब विष्णुचरण पर हर पिंडदानी सिर्फ एक ही पिंड चढ़ाएंगे, बाकी पिंडों को एक टब में रखा जाएगा, फिर इस टब को गोशाला भेजा जाएगा।

Agra: Taj Mahal reopens for public from today as part of #Unlock4. pic.twitter.com/NhVkXMUiVV