जम्मू-कश्‍मीर में सेना और सुरक्षाबलों की कार्रवाई से घबराए आतंकवादियों ने अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ का है। किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले अनिल परिहार को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं थीं। लेकिन भाई पर गोली चलते देखकर अजीत उन्हें बचाने के लिए दौड़े। बौखलाए हमलावरों ने अजीत पर फायर झोंकना शुरू कर दिए। दोनों को घायल छोड़कर हमलावर मौके से भाग निकले। इससे पहले कि दोनों को अस्पताल ले जाया जाता दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

BJP J&K secretary Anil Parihar and his brother were shot by terrorists in Kishtwar around 8 pm today. They were taken to hospital immediately where they succumbed to injury: BJP State President Ravinder Raina. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/BoPuJRzfm2

— ANI (@ANI) November 1, 2018