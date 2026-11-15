जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि यूजीसी के नियम लागू नहीं होंगे। एक दिन पहले भी राजा भैया ने ऐसा ही दावा किया था।

यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो चुके हैं। सवर्ण समुदाय ने इन नियमों का विरोध किया था।

सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी बयानबाजी हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यह नियम लागू होते हैं तो इससे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है।

जब कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह से यह पूछा गया कि वह इतने आश्वस्त कैसे हैं कि यूजीसी के नियम लागू नहीं होंगे तो उन्होंने कहा कि सब चीजें नहीं बताई जा सकती। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया ने कहा कि वह एक लाइन में अपनी बात कह चुके हैं और जिन लोगों को उनकी बात पर भरोसा है, वह इसे गांठ बांध कर रख लें।

#WATCH | Pratapgarh, UP: Jansatta Dal (Loktantrik) chief Raghuraj Pratap Singh (Raja Bhaiya) says, "For decades, several political parties have worked to divide Hindus in the name of caste, whereas there is no place for casteism in our ideology. We completely support PM Modi's… https://t.co/NdAIWxuqRX pic.twitter.com/EvTwX8zOCG — ANI (@ANI) November 15, 2026

राजा भैया ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि यूजीसी के नियम लागू नहीं होंगे। कुंडा विधायक ने यह भी कहा कि इसे लेकर वह बहुत कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन इस बात का भरोसा जरूर दिलाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर लगा दी थी रोक

इस साल 13 जनवरी को यूजीसी ने ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशंस, 2026’ नाम से नए नियम जारी किए थे। यह नियम भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं। यह कहा गया है कि इन नियमों का उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को रोकना और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस, 2026’ की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। शीर्ष अदालत ने इस साल 29 जनवरी को यूजीसी के नए प्रस्तावित नियमों पर रोक लगा दी थी।

हिंदुओं को बांटने की कोशिश

रघुराज प्रताप सिंह ने कहा, “कई दशकों से, कई राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही हैं, जबकि हमारी विचारधारा में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हम पीएम मोदी के ‘एक रहोगे, सेफ रहोगे’, सीएम योगी के ‘बंटोगे तो कटोगे’ और बागेश्वर धाम सरकार के ‘हम सब हिंदू भाई-भाई’ के विचारों का पूरा समर्थन करते हैं।”

राजा भैया ने कहा कि जो लोग श्री राम कथा का विरोध कर रहे हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को पढ़े बिना ही संविधान का हवाला देते हैं, जबकि ये अनुच्छेद हर भारतीय नागरिक को अपने तरीके से पूजा-पाठ करने का अधिकार देते हैं। उन्होंने कहा कि वह दशकों से राम कथा का आयोजन करते आ रहे हैं और इसका 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।

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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में जैन संत आचार्य पुलक सागर महाराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच यूजीसी के प्रस्तावित नियमों, सामाजिक समरसता और जातिवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।