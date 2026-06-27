अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2027 की शुरुआत में भारत दौरे पर आएंगे। इस बात की जानकारी हिंदुस्तान में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने IANS को दिए एक इंटरव्यू में दी।

ट्रंप का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय आयात पर अमेरिका द्वारा 50% से ज्यादा शुल्क लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बाद यह अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत का पहला दौरा होगा।

भारत में छह महीने की यात्रा पूरी करने के बाद केवल एक दिन पहले ही वॉशिंगटन लौटे गोर ने कहा कि राष्ट्रपति की भारत यात्रा की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच का रिश्ता दोनों देशों के बीच बन रहे सहयोग की सबसे मजबूत नींव है।

गोर ने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन इस साझेदारी को अपनी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक मानता है।

उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति की भारत यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए भारत जा रहा हूं। इस बयान के साथ गोर ने पुष्टि की कि ट्रंप की भारत यात्रा की योजना पर राजनयिक स्तर पर सक्रिय रूप से काम चल रहा है।

यह घोषणा ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक के कुछ हफ्तों बाद हुई है। जिसे गोर ने सौहार्दपूर्ण और व्यापक बताया था। यह वार्ता एक घंटे से अधिक चली और इसमें व्यापार, रक्षा और अन्य द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई।

गोर ने कहा कि यह एक शानदार बैठक थी, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल था, एक घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। उन्होंने कई पहलुओं पर चर्चा की। यह बहुत ही उपयोगी रही। उम्मीद है कि इनमें से कुछ चीजों की घोषणा अगले कुछ हफ्तों में की जाएगी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की स्थिति

गोर ने कहा कि भारत -अमेरिका व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है और दोनों पक्ष अब समझौते के सटीक बिंदु पर काम कर रहे हैं। IANS से बात करने से ठीक 48 घंटे पहले वे नई दिल्ली में थे। जहां उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। जिसे उन्होंने उपयोगी बैठकें बताया।

उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं। इनमें से अधिकांश मुद्दे उस भाषा से संबंधित हैं जिस पर अंततः दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। हमें विश्वास है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में यह काम पूरा हो जाएगा।

जब उनसे पूछा गया कि समझौते में इतना समय क्यों लग रहा है, तो गोर ने संदर्भ के रूप में यूरोपीय संघ के समझौते की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम इस समझौते पर डेढ़ साल से काम कर रहे हैं। यूरोपीय संघ का समझौता बीस साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। हर कोई पूछता है कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि हम इसे पूरा करने की दिशा में अविश्वसनीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने अंतिम समझौते की रूपरेखा का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे। उन्होंने कहा कि मैं अभी ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन दोनों पक्ष खुश होंगे। जब आप आपसी सहमति पर पहुंच जाते हैं और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद बातों की पहचान कर लेते हैं, तभी समझौता होता है।

ऊर्जा के मुद्दे पर गोर ने संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और वेनेजुएला को शामिल करते हुए एक संभावित त्रिपक्षीय व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिसमें भारत अपनी दुर्लभ शोधन क्षमताओं के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास वेनेजुएला द्वारा उत्पादित भारी कच्चे तेल को परिष्कृत (Refine) करने की क्षमता है। हम आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम इसमें सहयोग देने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि, होर्मुज जलमार्ग में तनाव और व्यापक ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है, जिससे वाशिंगटन की रणनीतिक गणनाओं में भारत की शोधन क्षमता का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है।

‘सीजफायर समझौते का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन’, कमर्शियल जहाज पर ईरानी हमले को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप

मिडिल ईस्ट में शांति समझौते पर सवाल उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को जहाजों पर “हमला” करने के लिए ईरान की कड़ी आलोचना की और इसे सीजफायर समझौते का उल्लंघन बताया। होर्मुज जलमार्ग से गुजर रहे कम से कम चार जहाजों पर हमले की खबर मिली है। पढ़ें पूरी खबर।