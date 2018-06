राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण भारत और अमेरिका के संबंध पहले की तरह सामान्य नहीं हैं। द्विपक्षीय व्यापार के बाद ईरान से कच्चे तेल के आयात पर अमेरिकी फरमान ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। ऐसे में संबंधों में फिर से गर्मजोशी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत भारतीय मूल की निक्की हेली इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाकर इबादत की। उन्होंने चांदनी चौक स्थित शीश गंज गुरुद्वारे में जाकर लंगर के लिए रोटियां भी बेलीं। रोटी बेलते उनका वीडियो भी सामने आया है। इतना ही नहीं निक्की हेली ने लंगर के लिए सब्जी बनाने में भी मदद की। इसके बाद निक्की हेली ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी गईं और वहां का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मस्जिद के इतिहास के अलावा कलाकृति और निर्माण शैली के बारे में भी जानकारी ली। निक्की ने मस्जिद का प्रबंधन करने वाले लोगों से भी मुलाकात की। गुरुद्वारे और मस्जिद जाने के अलावा अमेरिकी राजनयिक ने मंदिर में भी जाकर दर्शन किए। वह दिल्ली स्थित गौरी शंकर मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना भी की।

#WATCH: United States Ambassador to the United Nations #NikkiHaley prepares food for the langar (community kitchen) at Gurudwara Sis Ganj Sahib in Delhi. pic.twitter.com/8j7Y81wlSw

