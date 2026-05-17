केरल में वीडी सतीशन के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार सोमवार को शपथ लेगी। यूडीएफ को विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। सतीशन के नए मंत्रिमंडल में 14 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल का दबदबा मंत्रिमंडल में बना हुआ है। वेणुगोपाल भी केरल में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे।

सतीशन के पास वित्त मंत्रालय रहेगा जबकि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रमेश चेन्निथला के पास गृह और सतर्कता जैसे अहम विभाग रहेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस को मिलने वाले अहम विभागों में से वेणुगोपाल खेमे के नेताओं को अधिकतर विभाग मिलने की संभावना है।

कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के गठन में चार नए विधायकों को मंत्री पद के लिए चुना है और कई सीनियर विधायकों को मंत्री बनने की दौड़ से बाहर कर दिया है। सतीशन ऐसे मंत्रिमंडल की कमान संभालेंगे जिसमें उनके दोनों विरोधियों- चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के विधायकों को अहम मंत्रालय मिलेंगे।

आईयूएमएल को मिले पांच मंत्री पद

यूडीएफ की सरकार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के 22 विधायकों का भी समर्थन है। आईयूएमएल को पांच मंत्री पद मिले हैं जबकि केरल कांग्रेस (जोसेफ), केरल कांग्रेस (जैकब), आरएसपी और सीएमपी को एक-एक मंत्री पद मिला है।

आईयूएमएल के प्रदेश अध्यक्ष सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा कि पार्टी के पास वे विभाग बरकरार रहेंगे जो उसके पास 2011 से 2016 तक पिछली यूडीएफ सरकार के दौरान थे। थंगल ने कहा कि ढाई साल बाद आईयूएमएल के एक और विधायक परक्कल अब्दुल्ला को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।

पिछली यूडीएफ सरकारों में आईयूएमएल के पास उद्योग, शिक्षा, लोक निर्माण, आईटी और स्थानीय स्वशासन आदि शामिल थे। आईयूएमएल के मंत्रियों में के.एम. शाजी का नाम भी शामिल है। शाजी ने हाल ही में अपने इस बयान से विवाद खड़ा कर दिया था कि पार्टी “समुदाय के लिए शासन करेगी”।

राज्यपाल को सौंपी मंत्रियों की सूची

रविवार शाम को सतीशन ने शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों की सूची लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सौंप दी। मंत्रियों के नामों की घोषणा करते हुए सतीशन ने पत्रकारों से कहा, “कांग्रेस के 63 विधायकों में कई योग्य लोग थे। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की वजह से कई योग्य नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा सकी। मुझे इस बात का दुख है कि कई काबिल नेताओं को शामिल नहीं किया जा सका। कांग्रेस विधायकों में से मंत्रियों का चयन करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया।”

सतीशन ने यह भी कहा कि विभागों को लेकर सहमति बन चुकी है और इसकी आधिकारिक घोषणा शपथ ग्रहण समारोह के बाद की जाएगी।

मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति समुदाय से अनिल कुमार और अनुसूचित जनजाति समुदाय से के.ए. तुलसी को शामिल किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक थिरुवनचूर राधाकृष्णन विधानसभा अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस नेता शनिमोल उस्मान को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा।

‘राहुल और प्रियंका वायनाड को भूल जाइए’

केरल के वायनाड में पार्टी दफ्तर की दीवारों और आस-पास के इलाकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने वाले पोस्टर सामने आने के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।