कुनो राष्ट्रीय उद्यान के में दो नर चीते एक-दूसरे का जिगरी दोस्त बन गए हैं। दोनों अनुवांशिक तौर पर अलग हैं और अलग-अलग महाद्वीपों के मूल निवासी हैं। इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और शिकार भी एक-दूसरे से साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने के बीच दोनों नर चीतों के आपसी संबंधों की यह जानकारी सामने आई है, जिसने वन्यजीव विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है।

इन चीतों में से एक भारत में पैदा हुआ और दूसरा हजारों किलोमीटर दूर बोत्सवाना से भारत लाया गया। कूनो में दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हुई कि वे एक-दूसरे की मौजूदगी में सहज नजर आने लगे। कुनो में केएनजी23 का जन्म इसी वर्ष मार्च में निर्वा नामक चीते से हुआ था।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक ने कहा, ‘यह दुर्लभ घटना है’

सीसीबी4 इसी वर्ष 28 फरवरी को बोत्सवाना से लाया गया था। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक उत्तम कुमार शर्मा ने कहा, ‘यह दुर्लभ घटना है। दोनों की उम्र में लगभग छह से सात महीने का अंतर है, फिर भी उन्होंने एक-दूसरे को स्वीकार कर लिया है।’

मादा चीता निर्वा और उसके शावकों को मार्च में खुले जंगल में छोड़ा गया था। कुछ समय बाद केएनजी23 अपनी मां, एक भाई और एक बहन से अलग हो गया। खुले जंगल में रहने के दौरान केएनजी23 घायल हो गया था। इलाज के लिए उसे एक बाड़े में शिफ्ट किया गया। इसी बाड़े में पहले से बोत्सवाना से आया नर चीता सीसीबी4 मौजूद था। सीसीबी4 को 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से भारत लाया गया था।

दोनों एक-दूसरे की मौजूदगी में सहज रहने लगे। उनके बीच आक्रामकता देखने को नहीं मिली। किसी ने दूसरे को भगाने की कोशिश नहीं की। खास बात यह रही कि दोनों ने अपना शिकार एक दूसरे से साझा करना शुरू कर दिया। अमूमन दो अनजाने चीतों में टकराव देखने को मिलता है। अगर दोनों के बीच दोस्ती लंबे समय तक कायम रहती है तो इसे प्रोजेक्ट चीता के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाओं में शामिल किया जा सकता है।

निदेशक उत्तम कुमार शर्मा के मुताबिक, कूनो में फिलहाल कुल 49 चीते हैं। इनमें 17 चीते खुले जंगल में हैं, जिनमें 10 नर और सात मादा चीते शामिल हैं। वहीं 32 चीते बाड़ों में हैं। इनमें पांच नर, आठ मादा और एक साल से कम उम्र के 19 शावक शामिल है।

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मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच नए शावकों के जन्म के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। यह पहली बार है जब देश में चीतों की संख्या ने अर्द्धशतक का आंकड़ा पार किया है। इस उपलब्धि को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। कुछ दिन पहले ही चीता ‘गामिनी’ ने इसी उद्यान में चार शावकों को जन्म दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे चीता पुनर्वास परियोजना की सफलता बताया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक