अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगे होने से उपजा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इस मामले में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एएमयू में जो मुसलमान जिन्ना की तस्वीर चाहते हैं वह अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘यदि आप मुसलमान हैं और आप जिन्ना की तस्वीर दीवारों पर चाहते हैं, तो आप अपने बाप-दादाओं का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने जिन्ना के विचारों को ठुकराया और जिनके कारण आज आप भारतीय हैं।’

वीके सिंह ने आगे कहा, ‘यदि आप गैर-मुसलमान हैं और आप उनके समर्थन में फिर भी इसलिए कूद पड़े हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यह किसी प्रकार आपकी स्वतंत्रता पर बंदिश है, तो जरा सोचिए, क्या आप अपने घर की दीवारों पर उस व्यक्ति की तस्वीर लगाएंगे जिसके हाथ आपके स्वजनों के रक्त से रंजित हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमारे देश के अग्रिम विद्यालयों में गिना जाता है। आपको सावधान रहना चाहिए कि पूरा देश आपसे किस प्रकार की अपेक्षा रखता है- बुद्धि और विवेक की अथवा दकियानूसी मानसिकता एवं कट्टरता की।’

