केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तंज: अमेठी में बीजेपी से कोई भी राहुल गांधी को हरा देगा चुनाव

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अमेठी से बीजेपी की तरफ से कोई भी लड़ ले कांग्रेस अध्यक्ष को हरा देगा। स्मृति ईरानी का मानना है कि राहुल गांधी 2019 में अपनी अमेठी लोकसभा सीट किसी भी हाल में नहीं जीत पाएंगे। मंगलवार को मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची स्मृति ईरानी ने ये बातें कहीं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने यहां कहा, ‘अमेठी में, वह (राहुल गांधी) हर विधानसभा सीट पर हार गए, पिछले चार साल में हर स्थानीय चुनाव हार गए। जब अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में उनकी हार तय है, फिर केंद्र की सत्ता में उनके लौटने की क्या गुंजाइश है। बीजेपी की तरफ से किसी को भी उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए वो ही उन्हें हरा देगा।’ स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि, ‘राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिला कलेक्टर का एक कार्यालय तक नहीं खुलवा पाए और वह विकास के बारे में भाषण दे रहे हैं।’

In Amethi, he (Rahul Gandhi) lost every assembly seat&local election in last 4 yrs, a person who is not guaranteed to come back to his own constituency, what do you think are his chances of coming back to country. Whoever from BJP fights election from there,will win: Smriti Irani pic.twitter.com/DjTqnlyTbr

