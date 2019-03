Goa CM Manohar Parrikar Funeral: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिक के अंतिम दर्शन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेताओं का तांता लगा हुआ है। इस दौरान पर्रिकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देते वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भावुक हो गईं। इससे पहले ईरानी ने रविवार को उनके निधन के बाद ट्वीट करते हुए भी अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने लिखा था कि एक नेता, एक मार्गदर्शक और एक दोस्त के रूप में पर्रिकर साहब सब कुछ थे और मेरे परिवार से भी बढ़कर थे।

दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय से तीन किलोमीटर दूर कला अकादमी में रखा गया है, यहां पर तमाम नेता और दूसरी शख्सियतें उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कला अकादमी पहुंचे और पर्रिकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। दोनों ने पर्रिकर के परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने कला अकादमी पहुंचे। रविवार रात से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोवा में ही थे। जब पर्रिकर के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर लोगों के दर्शन के लिए कला अकादमी लाया गया तो सभी की आंखे नम हो गईं।

Panaji: Union Minister Smriti Irani gets emotional as she pays last respects to Goa CM #ManoharParrikar. pic.twitter.com/NOOucOU8iO

— ANI (@ANI) March 18, 2019