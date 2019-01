कश्मीर के पहले आईएएस बने शाह फैजल नौकरी से इस्तीफा चुके हैं। शाह अब राजनीति में दांव आजमाने जा रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद खबरें हैं कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ेंगे और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक, शाह कश्मीर से आगामी लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। नौकरी से इस्तीफे को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आईं। इस मामले में अब ताजा बयान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आया है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शाह फैसल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, फैसल का इस्तीफा उनके इरादों में कमी दिखलाता है। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि, अगर आपमें विश्वास है है तो आपको आतंकियों की निंदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि, एक ही समय पर ऐसा संभव नहीं कि आपको सुरक्षा भी मिले और आप आतंकी को आतंकी भी न कह पाएं। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि लोगों ने भारत को एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है। यह सहिष्णु है और यहां हर किसी अभिव्यक्ति की भी आजादी है।

Dr Jitendra Singh:…You can’t enjoy protection of security forces against a potential attack&at the same time not be courageous enough to point out at a terrorist as a terrorist but find a soft target in an Indian state which is tolerant&gives leverage to your expression 2/2

