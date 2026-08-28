केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने आरक्षण के मामले में अपनी पार्टी का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा है कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण किसी भी स्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से जुड़े लोगों ने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से गुरुवार को मुलाकात की थी। अठावले ने इस मुलाकात को लेकर ही अपनी प्रतिक्रिया दी है।
आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है…
अठावले ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, “जेपी नड्डा जी का मानना है कि बातचीत होनी चाहिए… हमने अपना विरोध जताया है क्योंकि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में जाति के आधार पर एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था और बाद में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था, उसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था।”
अठावले ने आगे कहा, “…आरक्षण तो सभी के लिए है फिर इसका विरोध करने का क्या मतलब है? यह अच्छी बात है कि जेपी नड्डा उनसे मिले। उन्होंने निश्चित रूप से उनकी बात सुनी होगी। हालांकि, मेरी पार्टी का रुख यह है कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता और न ही EWS आरक्षण को हटाया जा सकता है।”
अठावले का बयान ऐसे समय में आया है जब देश में आरक्षण को लेकर बहस लगातार जारी है।
‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से जुड़े लोगों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने X पर एक पोस्ट कर बताया था कि हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक के साथ उनकी बातचीत हुई है। इससे पहले हर्ष दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मिला था।
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर कड़ा रुख अपनाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।