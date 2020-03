पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है। भारत में भी यह तेजी से फैल रहा है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकार शख्त कदम उठा रही है। इसी बीच मोदी सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्‍याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस से बचने का एक अजीबो गरीब तरीका बताया है। चौबे ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र हम सभी को 15 मिनट धूप सेकनी चाहिए। इससे हमारी शरीर को विटामिन डी मिलता है। कोई भी वायरस धूप के सेवन से समाप्त हो जाता है इसलिए हमें धूप का सेवन करना चाहिए।

ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्‍याण राज्य मंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया है। इससे पहले वे यह कह चुके हैं कि कैंसर की दवाइयों में गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। सदन के बाहर न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए चौबे ने कहा “जो ये 11 बजे से 2 बजे तक सूरज की धूप ज्यादा रहती है। तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों न हो सब अगर धूप सेंकते हैं तो उससे लाभ होगा।”

#WATCH Union Minister of State for Health and Family Welfare Ashwini Kumar Choubey: People should spend at least 15 minutes in the sun. The sunlight provides Vitamin D, improves immunity and also kills such (#Coronavirus) viruses. pic.twitter.com/F80PX6VOmy

— ANI (@ANI) March 19, 2020