तलाकशुदा महिलाओं के लिए इफ्तार का आयोजन करेंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तलाकशुदा महिलाओं और उनके परिवार के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार (13 जून) को दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आजोजन किया जाएगा। नकवी शायद पहले बीजेपी नेता होंगे जो इफ्तार का आयोजन करेंगे। सरकार में मंत्री पद पर आसीन बीजेपी मंत्री सामान्य तौर पर इफ्तार का आयोजन नहीं करते हैं, ऐसे में नकवी की तरफ से उठाया जा रहा यह कदम काफी बड़ा है।

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करने से इनकार कर दिया गया था। उनके कार्यालय की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति भवन में किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अशोक मलिक ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति भवन धर्मनिरपेक्ष राज्य की अभिव्यक्ति करता है। यही वजह है कि गवर्नेंस और धर्म के मामलों को अलग रखा गया है। करदाताओं के पैसे को किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में खर्च नहीं किया जाएगा।

Union Minister of Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi to host an #iftar party for divorced women and their families tomorrow. #Delhi (file pic) pic.twitter.com/GPPUj65DLW

