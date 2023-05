ABVP Agrivision Conference: ‘किसान को गरीब कहने की बजाय अमीर क्यों नहीं कह सकते?’, नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि सम्मेलन में बताई वजह

ABVP Agrivision Conference: कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों और कृषि शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया।

ABVP Agrivision Conference: : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

ABVP Agrivision Conference: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ‘अगर एक किसान से हमारा पेट भरता है तो हम उसे गरीब कहने के बजाय अमीर क्यों नहीं कह सकते।’ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शनिवार को दिल्ली में कृषि के सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों और कृषि शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। एबीवीपी ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन के दौरान कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय कृषि परिषद की स्थापना और कृषि विश्वविद्यालयों में स्थायी प्रोफेसरों की नियुक्ति की मांग की गई। किसान को गरीब कहने की बजाय अमीर क्यों नहीं कह सकते: नरेंद्र सिंह तोमर कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, ”अगर एक किसान से हमारा पेट भरता है तो हम उसे गरीब कहने के बजाय अमीर, संपन्न या अन्नदाता किसान क्यों नहीं कह सकते? उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, हमारे देश की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हमारे किसान और वैज्ञानिक सराहना के पात्र हैं, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि को प्राथमिकता पर लेकर इस क्षेत्र को कई नए आयामों से जोडऩे का प्रयत्न किया है, जिनकी सफलता आज हमें परिलक्षित हो रही है। ‘किसान के पसीने की बूंदे खेत में गिरती हैं तो उत्पादन बढ़ता है’ कृषि मंत्री ने कहा कि किसानी से अधिक पैसा अन्य क्षेत्रों में कमाया तो जा सकता है, लेकिन किसान आजीविका सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा है, बल्कि वह राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए खेती कर रहा है। जब किसानों के पसीने की बूंदें खेत पर गिरती हैं तो उत्पादन और उत्पादकता तो बढ़ती ही है, देश की खाद्यान्न आपूर्ति करने के साथ ही हम दुनिया की अपेक्षाओं को पूर्ति कर पाते हैं। ‘प्राकृतिक प्रकोप का किसी पर इलाज नहीं’ तोमर ने कहा कि प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, इसका किसी के पास इलाज नहीं है, लेकिन नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को सुरक्षा कवच के रूप में 1.30 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा देना इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को अभी तक लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये पूरी पारदर्शिता के साथ उनके बैंक खातों में केंद्र सरकार द्वारा जमा कराए गए हैं। एग्रीविजन के राष्ट्रीय संयोजक शुभम सिंह पटेल ने कहा, ‘कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए एग्रीविजन लगातार काम कर रहा है। कृषि क्षेत्र को नई तकनीक के साथ और आगे ले जाने की आवश्यकता है, ताकि यह क्षेत्र और ज्यादा विकसित हो सके।’ कृषि सम्मेलन में 400 से अधिक छात्रों और प्रोफेसरों ने भाग लिया।

