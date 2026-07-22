केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार शाम को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब भी दिया। जेपी नड्डा ने विपक्षी राज्यों में कथित पेपर लीक की घटनाओं की भी जानकारी दी।

सीजेपी से बात पर क्या बोले नड्डा?

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि सीजेपी के नेतृत्व से आपकी क्या बात हुई? इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा, “बहुत ही अच्छे माहौल में उनसे बात हुई। उन्होंने अपनी मांग बताई। हमने उनसे अपनी मांगों को लिखकर देने के लिए कहा जो उन्होंने दिया। उस पर हम विचार करेंगे और फिर उनतक पहुंचेंगे।”

आज ही खबरें आई थी कि जेपी नड्डा की सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से आज ही मुलाकात हुई। हालांकि जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई।

पेपर लीक पर संसद में चर्चा पर जेपी नड्डा का बयान

जेपी नड्डा ने कहा, “हमें आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा का सबसे अच्छा जरिया संसद है, और हम उस चर्चा के लिए तैयार हैं। इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, जिसमें गहराई से चर्चा करके डिटेल्स को समझा जाए। पेपर लीक होने की क्या वजहें हैं? इसमें कौन लोग शामिल हैं, और केंद्र सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है? जब पेपर लीक का मामला हमारे ध्यान में आया है, तो हमने इस मुद्दे को कैसे सुलझाया है और दूसरी सरकारों को इसे कैसे सुलझाना चाहिए? हमें किस बात पर गहराई से सोचना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए ताकि हमारे लाखों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय न हो?”

सोनम वांगचुक से क्या बात हुई?

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, “हम उनका हालचाल पूछने गए थे। उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता शिफ्ट किया गया था। चूंकि वह ICU में थे, इसलिए वहां का माहौल बहुत सीमित था। अपनी यात्रा के दौरान, हमने उनकी सेहत और हालचाल पूछा। हमने उनसे अपना अनशन तोड़ने, मेनस्ट्रीम में शामिल होने और बच्चों को सही दिशा दिखाने की भी रिक्वेस्ट की। हमारी सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है और उन्हें सुलझाने के लिए हमेशा तैयार है। आज, उन्होंने मुझे एक ओपन लेटर लिखा। हम उस लेटर का जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद हम यह पक्का करेंगे कि बातचीत आगे बढ़े।”

विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का जेपी नड्डा ने किया जिक्र

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “अगर मैं जम्मू-कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की बात करूं, जहां कांग्रेस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की NC है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है।झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, जहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट का भाषा का पेपर लीक हुआ और वहां भी हम जानते हैं कि सरकार कांग्रेस और CPI के सपोर्ट वाली है। तेलंगाना में SSC में भाषा का पेपर लीक हुआ और वहां भी सरकार कांग्रेस पार्टी और CPI के सपोर्ट वाली है।”

जेपी नड्डा ने आगे कहा, “तमिलनाडु में जिसे हम तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड कहते हैं, उसके B.Ed कोर्स के पेपर में पेपर लीक हुआ, उस समय वहां भी विपक्ष की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। उस समय वहां TMC की सरकार थी। पंजाब में, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ग्रुप B परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी हुई। इसी तरह, केरल में गड़बड़ी हुई। 26 PSC एग्जाम पेपर्स लीक हुए। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां प्रिपरेटरी बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक हुआ था। PUC का पेपर लीक हुआ था। यह काफी लंबी लिस्ट है, जिस पर हम समय आने पर चर्चा करना चाहेंगे।”

राहुल पर निशाना

राहुल पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, “मैं LoP राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप इतने सेलेक्टिव क्यों हैं? आपने UPA और UPA समर्थित सरकारों पर चर्चा क्यों नहीं की? आपने उनसे दूरी क्यों बनाई? इससे साफ पता चलता है कि आपका मकसद छात्रों की भलाई नहीं है। आपका मकसद एजुकेशन को बेहतर बनाना, एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाना और स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ पक्का करना है। आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप स्टूडेंट्स के मुद्दों और मांगों से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। आप राजनीतिक फायदा कमाना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।”

यह भी पढ़ें- सीजेपी के प्रदर्शन में घायल लड़की वेंटिलेटर पर

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान घायल हुई एक युवती राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि युवती का नाम साक्षी है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

सीजेपी के आंदोलन की और खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।