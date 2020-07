केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन के बीच ग्रामीणों के पुल बनाने की खबर को किया ट्वीट, लोगों ने पूछा- आपका क्या योगदान?

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर गए हैं। दरअसल उन्होंने सोमवार (13 जुलाई, 2020) को ट्वीट कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन के बावजूद स्थानीय लोग ऊपरी सुबनसिरी जिले में जेब कोरो नदी पर पुल का निर्माण कर रहे हैं। सिंह ने ट्वीट के साथ तीन तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, ‘लटकता पुल कुछ दिनों पहले बाढ़ के पानी में बह गया था।’

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है। ट्वीट कर एक यूजर ने यहां तक पूछ लिया कि इसमें आपका क्या योगदान है? ट्विटर यूजर इनकारनेट @DILIPRONIN लिखते हैं, ‘इसमें आपका क्या योगदान है??? सरकार को माफी मांगनी चाहिए।’

Bihar, Jharkhand Coronavirus LIVE Updates

धीरेंद्र सिंह @Dheeren56308343 लिखते हैं, ‘आप सरकार में हैं और आप जानते हैं कि इन लोगों के पास पुल नहीं है। अभी तक आपने कुछ नहीं किया। जब उन्होंने अपने दम पर अस्थाई ढांचा बनाया तो आप उनकी प्रंशसा कर रहे हैं। श&&#@ आनी चाहिए। कम से कम अब तो उनके लिए पक्के पुल का निर्माण किया जाएगा।’

#ArunachalPradesh: Amidst lockdown, local organizations construct bridge over Jeb Koro river in Upper Subansiri District. The hanging bridge was washed away by flooding waters few days back. pic.twitter.com/7jAGDZ2hQN

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 13, 2020