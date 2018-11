पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पाकिस्तान में जोरदार भाषण दिया था। लेकिन उनके भाषण से देश में सियासत गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके भाषण की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को बोलते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए था कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच से बोल रहे हैं किसी लॉफ्टर शो में नहीं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जावड़ेकर ने कहा,”सिद्धू के भाषण में सर्वाधिक आपत्तिजनक बात यही थी कि उन्होंने कई घरेलू मुद्दों के बारे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर बात की। ये किसी भी कूटनीतिक रिश्ते में नहीं किया जाता है। उन्होंने इमरान खान की जरूरत से ज्यादा तारीफ की है।”

Union Minister Prakash Javadekar: When Pakistan is indulging in all kinds of terror activities & cross-border terrorism, one needs to be very cautious about it. It is not an enthusiasm or a laughter challenge from Sidhu. pic.twitter.com/uwqixbVuZY

