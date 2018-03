केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को बताया नॉन सीरियस अध्यक्ष, कहा- कोई नेता ऐसे नहीं भागता

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजें आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक बीजेपी नागालैंड में 25 और त्रिपुरा में 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, मेघालय में बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो नहीं आई है लेकिन पार्टी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वहां पर गठबंधन करके सरकार बनाई जा सकती है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सिर्फ मेघालय में थोड़ी ठीक-ठाक स्थिति में है लेकिन उसे बहुमत तब भी नहीं मिलता दिख रहा। इसी बीच बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक नॉन सीरियस कांग्रेस अध्यक्ष हैं..उन्हें पता है कि इटली कब जाना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी तो परिस्थितियों से नेता बन गए हैं। उन्होंने रानी के कोख से जन्म लिया है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि उन्हें अपनी हार का पता था इसिलिए वो देश छोड़ इटली गए हैं। नहीं तो ऐसे वक्त में कोई भी नेता अपने कार्यक्रताओं को अकेला नहीं चोड़ता है।

बता दें कि राहुल गांधी इटली में हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करेत हुए इस बात की जानकारी दी कि वह होली के मौके पर अपनी नानी को सरप्राइज देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘मेरी नानी 93 साल की हैं। वह दुनिया में सबसे दयालु महिला हैं. इस बार होली की छुट्टी उनके साथ बिताकर मैं उन्हें ‘सरप्राइज’ देना चाहता हूं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकता।’

My Nani is 93. She’s the kindest soul ever. This Holi weekend, I’m going to surprise her! I can’t wait to give her a hug…. #HappyHoli to all of you. Have a joyful celebration..

— Office of RG (@OfficeOfRG) March 1, 2018