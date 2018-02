फिर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह- भारत में कोई बाबर की औलाद नहीं, सब राम की संतान

अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि भारत में सभी राम की संतानें हैं, यहां कोई बाबर की औलाद नहीं है। राम मंदिर के संदर्भ में सवाल पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, ‘भारत के अंदर कोई भी बाबर की औलाद नहीं है। यहां सभी राम की संतानें हैं, राम के खानदान से हैं। अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूं तो क्या मेरे बच्चों के, आने वाली पीढ़ियों के पूर्वज बदल जाएंगे। वे तो हिंदू ही रहेंगे।’ केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही होगा और इसके लिए हिंदू-मुस्लिमों को साथ आना होगा। मुसलमानों में भी शिया समुदाय के लोग तैयार हैं, लेकिन सुन्नी नहीं तैयार हैं। सुन्नियों को भी शिया समुदाय की तरह मान लेना चाहिए।’

