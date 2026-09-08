Giriraj Singh Threat: केंद्रीय वस्त्र मंत्री और बेगुसराय सांसद गिरिराज सिंह को डाक के जरिए एक पत्र मिला है। इसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गुमनाम पत्र गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यालय के पते पर मिला था। एसएचओ सतीश कुमार हिमांशु ने शुक्रवार को दर्ज अपने बयान में घटना की पुष्टि की। अधिकारियों ने बताया कि गिरिराज सिंह के पीए योगेंद्र सिंह ने मामले की सूचना बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को दी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर नगर थाना में मामला दर्ज किया गया।

पत्र में इंग्लिश में लिखा था, “यू विल बी किल्ड शॉर्टली बाय हार्डकोर टेररिस्ट्स” (तुम्हें जल्द कट्टर आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाएगा)। पत्र में दो मोबाइल नंबर भी दर्ज थे। इसके अलावा पत्र पर कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुर तालुका के एक गांव के रहने वाले रामकृष्ण रेड्डी का नाम और पता भी था।

एफआईआर में भेजने वाले को एक अज्ञात आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है, साथ ही जांच के हिस्से के तौर पर चिट्ठी में दिए गए नाम, पते और मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिट्ठी असल में कहां से भेजी गई थी और धमकी के पीछे क्या मकसद था।

कौन हैं गिरिराज सिंह?

गिरिराज सिंह का जन्म बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया कस्बे में रामावतार सिंह और तारा देवी के घर हुआ था। उन्होंने 1971 में मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। गिरिराज सिंह वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। गिरिराज के पास राजनीति का लंबा अनुभव है। वह साल 2002 से मई 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार की सरकार में सहकारिता मंत्री और 2010 से 2013 तक पशुपालन मंत्री के रूप में काम किया है।

गिरिराज सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को हराया। इसके बाद नवगठित पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद जुलाई 2021 में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से 81,480 वोटों की बंपर जीत हासिल करने के बाद उन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया।

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जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद से विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद करने और एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि आरोपी एक समुदाय से क्यों हैं। गिरिराज सिंह ने इस मामले की तुलना मुंबई बम धमाकों से की और विस्फोटक जब्त करने के लिए केंद्र की तारीफ की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…