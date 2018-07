केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पर जमकर निशाना साधा है। गिरिराज ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद कमलनाथ द्वारा उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर को लिखे गए पत्र को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘… आज तक तो खुदा खोज रहे थे, राहुल गांधी खुदा खोज रहे हैं, कमलनाथ जी को कहां से शंकर भगवान याद आ गए?…ये लोग बहरूपिया हैं। केरल जाएंगे राहुल गांधी तो बछड़े का बीफ पार्टी करेंगे और गुजरात जाएंगे तो जनेऊ धारण कर लेंगे… और फिर हिंदुओं पर प्रहार भी करेंगे। यही है कांग्रेस का असली चेहरा।’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये बड़े लोग हैं, भगवान को कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं माना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल देश को तोड़ा है। कांग्रेस को देश बांटने वाली पार्टी करार देते हुए गिरिराज ने कहा, ‘यहां तो कांग्रेस के लिए वोट भगवान हैं… वोट भगवान के लिए देश टूटे तो टूटे… नारियल तो भगवान का प्रसाद है, वही मानेगा जो मानता है और वो हम लोग मानते हैं।’

#BREAKING — Union Minister @girirajsinghbjp attacks @RahulGandhi; Says Congress has played vote bank politics and used minorities for vote; He also said that when Rahul visits Kerala, he eats beef, and when in Gujarat, he becomes a janeu-dhari pic.twitter.com/bijJhO8yjM

— News18 (@CNNnews18) July 15, 2018