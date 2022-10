स्वच्छता अभियान: दिल्ली के चांदनी चौक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उठाया कचरा, लोग बोले- MCD इलेक्शन आ रहे हैं

Swachh Bharat 2022: वायरल वीडियो में अनुराग ठाकुर के आसपास पार्टी से जुड़े तमाम लोग व कई अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। इस स्वच्छचा अभियान की शुरुआत का कार्यक्रम दिल्ली के चांदनी चौक के टाउन हॉल में रखा गया था।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर(फोटो सोर्स: PTI)।

