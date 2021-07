Air India के अफसरों संग सिंधिया ने ली बैठक, टेबल पर फूल-कोल्ड ड्रिंक और जूस देख लोग बोले- कर्ज तभी कम कर पाएंगे जब ध्यान टेबल के खर्चों पर जाएगा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में उनके साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे।

मीटिंग के दौरान टेबल पर नेताओं के लिए खाने-पीने का समान रखा हुआ था। टेबल पर फूल-कोल्ड ड्रिंक और जूस की बोतलें राखी हुई थी। मीटिंग की कुछ तस्वीर न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट की हैं। जैसपर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि एयर इंडिया पर जी कर्ज़ है वह तभी उतरेगा जब टेबल के खर्चों पर नेताओं का ध्यान जाएगा।

डॉक्टर पाठक नाम के एक यूजर ने लिखा “देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मेरा आप लोगों से विनम्र सुझाव है। ऐसी बैठकों में इतने महंगे फूल और नाश्ते पर वित्तीय खर्च से बचें। सादगी हमारे देश और महापुरुषों की अहम सीख है।” तरुण नाम के एक यूजर ने लिखा “जब भी में ऐसी मीटिंग देखता हूं। मेरा ध्यान इनकी टेबल पर जाता है कि ये लोग क्या खाते हैं। पेप्सी और जूस देखा जा सकता है।”

Participated in a briefing session today by the senior officials of @airindiain

Was joined by my colleague, MoS for Civil Aviation, Sh @Gen_VKSingh ji. pic.twitter.com/LUnUR6xlhB

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) July 12, 2021