केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगड़े अपने घटिया बयानों को लेकर आलोचनाओं के घेरे में हैं। रविवार को कर्नाटक के कोडगु जिले में अनंतकुमार ने कहा था कि जो भी हाथ हिंदू लड़कियों को छुए वह हाथ नहीं रहना चाहिए। इस बयान के बाद सोमवार को उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मुस्लिम पत्नी पर घटिया स्तर का तंज कसा। हालांकि, उनके बयान और ताजा ट्वीट पर लानत-मलानत तेज हो गई है।

केंद्रीय मंत्री ने लोगों के बीच कहा, “हमें अपने समाज की प्राथमिकता तय करनी होगी। अगर किसी हिंदू लड़की का कोई हाथ पकड़ता है तो वह हाथ नहीं रहना चाहिए।” उन्होंने कहा कि ताजमहल मुसलमानों के द्वारा नहीं बनाया गया। शाहजहां ने खुद अपनी जीवनी में लिखा है कि ताजमहल को राजा जयसिम्हा ने बनाया था। उन्होंने ताजमहल को शिव मंदिर बताया। केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने कहा, “अगर हम सोते रहे तो हमारे कई सारे मकानों के नाम ‘मंज़िल’ में तब्दील हो जाएंगे। भविष्य में हम भगवान राम को ‘जहांपनाह’ कहकर पुकारेंगे और सीता को बीबी।”

अनंतकुमार हेगड़े के इस बयान की कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश राव ने भर्त्सना की और अफसोस जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट लिखा, “बतौर सांसद और केंद्रीय मंत्री आपकी क्या कामयाबियां रही हैं? कर्नाटक के विकास में क्या योगदान रहा है? मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ऐसे लोगों का मंत्री और सांसद चुना जाना बेहद अफसोसजनक है।” राव के इस बयान पर हेगड़े ने पलटवार किया और अबकी बार उनकी मुस्लिम पत्नी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, “मैं इस आदमी के सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन, उससे पहले यह खुलासा करे कि यह किसके विकास के साथ है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह आदमी एक मुस्लिम औरत के पीछे भागता है।”

I shall definitely answer this guy @dineshgrao ‘s queries, before which could he please reveal himself as to who he is along with his achievements? I only know him as a guy who ran behind a Muslim lady. https://t.co/8hVJ2wQXMU

इस ट्वीट के बाद हेगड़े की जमकर आलोचना हुई। लोगों ने उनकी टिप्पणी को घटिया करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि वह उनकी निजी जिदंगी पर कॉमेंट ना करें। उन्होंने कहा कि हेगड़े की सांस्कृतिक समझ बेहद ही दोयम दर्जे की है। हेगड़े को ट्विटर पर ताने भी खूब पड़े। लोगों ने महिला केंद्रीय मंत्रियों की मुस्लिम डिप्लोमेट के साथ हाथ मिलाते हुए कई पिक शेयर किए। कुछ लोगों ने कहा कि हेगड़े को पागलखाने भेज देना चाहिए।

Dear Anatha even your external affairs minister’s hand is held by some Muslim if you really have guts to take on them? @narendramodi and his cabinet colleagues have lost it big time #DownDownModi pic.twitter.com/VVDprdCV5a

Hegde, you need to find the nearest asylum, and get yourself admitted in it.

Being an abusive motormouth is your only skill. No wonder @narendramodi likes you. Birds of the same feather…https://t.co/H97LM0NA7p

— Srivatsa (@srivatsayb) January 28, 2019