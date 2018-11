केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन, कैंसर से थे पीड़ित

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का सोमवार को निधन हो गया। अनंत कुमार कैंसर से पीड़ित थे। बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सोमवार देर रात लगभग 1:30 बजे उनका निधन हो गया। बता दें अनंत कुमार बेंगलुरु के बसवानागुड़ी में श्री शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में भर्ती रहे थे। वह 20 अक्टूबर को लंदन से वापिस लौटे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। कैंसर के कारण केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। अनंत कुमार बेंगलुरु दक्षिण सीट से सांसद थे। वह केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री भी थे। अनंत कुमार बीजेपी कर्नाटक के दिग्गज नेता माने जाते थे। वह कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे।

अनंत कुमार के निधन पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शोक प्रकट करते हुए कहा, “अनंत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे यह जानकर बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने लंबे समय तक बीजेपी के लिए काम किया। उनका दिल और दिमाग हमेशा ही बेंगलुरु में रहा। इस मुश्किल घड़ी का सामना करने की ताकत भगवान उनके परिवार को दे।” बता दें अनंत कुमार वाजपेयी सरकार में भी कैबिनट मंत्री रह चुके थे।अनंत कुमार 6 बार दक्षिण बेंगलुरु सीट से सांसद रहे थे। कर्नाटक में बीजेपी को उभारने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद वह केंद्रीय रसायन-उर्वरक मंत्री बने थे। इसके बाद साल 2016 में संसदीय कार्यमंत्री बनें।

अनंत कुमार का जन्म 22 जुलाई 1959 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने केएस आर्ट्स कॉलेज से बी.ए. किया था। इसके बाद जे.एस.एस लॉ कॉलेज से उन्होंने एल.एल.बी की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी पत्नी तेजस्विनी हैं और उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और विजेता हैं।

Deep sense of grief on hearing that Shri Ananth Kumar is no more with us. Served BJP all along. Bengaluru was in his head and heart, always. May God give his family the strength to bear with this loss: Defence Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/iH9cwHGaqS

— ANI (@ANI) November 12, 2018