केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वंदे मातरम विवाद को लेकर चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। शाह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन हो रहा था और इसी दौरान सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इसे रोकने के लिए कहा।

अमित शाह ने कहा, “हम सब ने इसे टीवी पर देखा। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का यह अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वह भी सोनिया जी को रास नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किए गए इस पाप को इस देश की जनता कभी माफ नहीं।”

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम के गायन को अधूरा छोड़ दिया जाए। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह ने कहा कि कांग्रेसियों को इस मामले में शर्म आनी चाहिए और अगर उनमें जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

#WATCH | Chittorgarh, Rajasthan | Union Home Minister Amit Shah says, "Look at their (Congress's) shamelessness. The anthem Vande Mataram was being sung at the Congress Party headquarters. During the anthem, Congress leader Sonia Gandhi told the Congress President to stop… pic.twitter.com/HSbiWGf1La — ANI (@ANI) August 16, 2026

अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लालच में वंदे मातरम को भुला दिया। इससे पहले शाह ने निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। उन्होंने राजस्थान सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे।

क्या हुआ था कांग्रेस मुख्यालय में?

दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ के सभी छह अंतरों के गायन पर आपत्ति जताई जबकि कांग्रेस ने इस आरोप का खंडन किया था। इसे लेकर राजनीतिक विवाद हो गया है।

अमित शाह के इस बयान के बाद वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। यह माना जा रहा है कि बीजेपी इस मामले को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस की घेरेबंदी तेज करेगी।

सोनिया ने मांगी थी खड़गे के लिए कुर्सी- कांग्रेस

कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वंदे मातरम का गायन रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। पार्टी सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि सोनिया गांधी केवल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने के लिए कह रही थीं क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे।

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मदरसों में वंदे मातरम के छह छंद को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आसमान नहीं गिर जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।