गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासी समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) से बाहर रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में आदिवासी या जनजातीय समाज को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।

आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच (जेएसएम) और वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा लाल किले के मैदान में आयोजित जनजातीय सुरक्षा समागम को संबोधित करते हुए शाह ने रविवार को यह बात कही।

शाह ने कार्यक्रम में पहुंचे आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “एक साजिश रची जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यूसीसी आदिवासियों को उनकी संस्कृति और परंपराओं का पालन करने के अधिकार से वंचित कर देगा। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूसीसी का कोई भी प्रावधान आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। यूसीसी आदिवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा।”

शाह का यह बयान बेहद अहम है क्योंकि यूसीसी को लागू करना लंबे समय से आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। देश में कई जगहों पर आदिवासी समुदाय से जुड़े कुछ संगठनों ने आशंका व्यक्त की है कि समान नागरिक संहिता पारंपरिक आदिवासी प्रथाओं और सामुदायिक कानूनों को कमजोर कर सकती है।

यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं

अमित शाह ने कहा कि बीजेपी शासित गुजरात और उत्तराखंड ने आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के लिए पहले ही “विशेष प्रावधान” कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को पूरे देश में फैलाएं। लोगों को बताएं कि यूसीसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।”

धर्मांतरण को लेकर भी बोले शाह

शाह ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ अपने स्वदेशी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रलोभन देकर या डरा-धमकाकर किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकता।

गृह मंत्री ने कहा, “आदिवासी अनेक मान्यताओं का पालन करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, जो हमें सनातन धर्म से जोड़ती है। आज हमें यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। हमारा धर्म ही हमें हमारी संस्कृति और यहां तक ​​कि हमारे देश से जोड़े रखेगा।”

जेएसएम की क्या मांग है?

शाह की इन टिप्पणियों को जेएसएम द्वारा पिछले कई सालों से चलाए जा रहे आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। जेएसएम का गठन 2005-06 में हुआ था। जेएसएम की मांग है कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुके हैं उन्हें उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाया जाए। जेएसएम मध्य भारत और पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रैलियां कर चुका है, जिनमें कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी अपनी पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था से दूर होने के बावजूद आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

गणेश राम भगत इस संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं जबकि संगठन के सह-संयोजक डॉ. राजकिशोर हांसदा हैं। हांसदा आरएसएस से संबद्ध वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हैं। वनवासी कल्याण आश्रम 1950 के दशक से आदिवासी समुदायों के बीच काम कर रहा है और आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरी गतिविधियों का विरोध करता रहा है।

‘UCC ही एकमात्र समाधान’

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की वकालत की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।