केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि नशा तस्करों के बढ़ते दुस्साहस ने भगवंत मान सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शाह ने कहा कि चिट्टे के काले कारोबार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद लीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही इन चिट्टे कारोबारियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और पंजाब इस काले कारोबार से पूरी तरह मुक्त होगा।

आवाज उठाने वाले सुरक्षित नहीं- शाह

अमित शाह गुरदासपुर, संगरूर और मानसा पहुंचे। इस दौरान वह पंजाब में नशे की समस्या से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले। अमित शाह ने कहा कि ‘आपदा’ सरकार के दौर में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वे सुरक्षित नहीं हैं।

अमित शाह ने लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे पहले उन्होंने X पर पंजाबी में एक पोस्ट में कहा, “आज मैंने गुरदासपुर में दिवंगत विक्रमजीत सिंह के परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की।” शाह ने कहा कि पंजाब में ‘आपदा’ सरकार के दौर में विक्रमजीत ने वहां बड़े पैमाने पर चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण उनकी जान चली गई।

पंजाब में नशे के कारोबार ने एक ओर युवाओं को अपना शिकार बनाकर प्रदेश के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है, वहीं माताओं, बहनों और बेटियों को कभी न भरने वाला घाव दे दिया है। नशे के कारोबार के खिलाफ संघर्ष करने वाले स्व. गुलजार सिंह जी पर इतना दबाब बनाया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर… pic.twitter.com/TfDUYe5EUt — Amit Shah (@AmitShah) October 20, 2026

शाह का हेलीकॉप्टर सबसे पहले गुरदासपुर के बटाला में उतरा, जहां से वे मारी पनवां गांव गए और 40 वर्षीय विक्रमजीत सिंह के परिवार से मिले जिनकी 15 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों का दावा है कि विक्रमजीत को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अपने इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध किया था लेकिन पुलिस का कहना है कि यह हत्या एक मोबाइल फोन को लेकर दो गुटों के बीच हुई हाथापाई की वजह से हुई थी।

अमित शाह संगरूर में गुलजार सिंह और मानसा में परविंदर सिंह झोटा के परिवार से भी मिले। शाह ने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ संघर्ष करने वाले गुलजार सिंह पर इतना दबाब बनाया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।

झोटा की हत्या को लेकर बवाल

पंजाब के मानसा में कुछ दिनों पहले नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी के साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए थे। झोटा की हत्या के विरोध में 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का आह्वान किया गया था। इससे पहले संगरूर में गुलजार सिंह की मौत को लेकर भी विपक्ष ने भगंवत मान सरकार को कटघरे में खड़ा किया था।

यह भी पढ़ें- झोटा को इंसाफ मिलने तक पहनेंगे काली पगड़ी

पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि जब तक नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा को इंसाफ नहीं मिल जाता, वे सिर्फ काले रंग की पगड़ी ही पहनेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।