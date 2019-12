केंद्रीय गृहमंत्री और बीजेपी चीफ अमित शाह ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चार महीने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। अब हम उस पर अमल करेंगे। झारखंड के पाकुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर चार महीने में बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था।

9 नवंबर को आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला : जनसभा में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब चार महीने के अंदर अयोध्या में भगवाम राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ” उनकी इस घोषणा से अयोध्या में मंदिर बनने का काम जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। गृहमंत्री की घोषणा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के खिलाफ 18 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

पुनर्विचार याचिकाओं को अदालत ने कर दिया था खारिज : सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा, “अदालत ने पुनर्विचार याचिकाओं की लिस्टिंग के आवेदनों को खारिज कर दिया है। हमने रिव्यू याचिकाओं और उसके साथ लगे दस्तावेजों को ध्यान से देखा। हमने उस पर सुनवाई के लिए कोई आधार नहीं पाया। इस वजह से उन्हें खारिज कर दिया गया।” 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए अनुमति दे दी और तय किया कि मुस्लिम पक्ष को भी पांच एकड़ भूमि अलग से मस्जिद बनाने के लिए दी जाए।

Union Home Minister & BJP President Amit Shah in Pakur, Jharkhand: Supreme Court has given its verdict. Now, within 4 months a sky-high temple of Lord Ram will be built in Ayodhya. pic.twitter.com/l9VhF2s7Cs

— ANI (@ANI) December 16, 2019