केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक महिला को मदद का आश्वासन देती दिखाई दे रही हैं। इस घटना के लिए लोग निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो एक यूजर द्वारा शेयर किया गया है। यूजर ने बताया है कि निर्मला सीतारमण का काफिला एक गांव से गुजर रहा था। इसी दौरान एक स्थानीय महिला ने एक पत्र निर्मला सीतारमण की कार में फेंक दिया। इस पत्र में महिला ने सरकार से अपने घर का पुनर्निर्माण कराने की मांग की थी।

केन्द्रीय वित्त मंत्री का काफिला थोड़ा आगे निकल गया था। इसके बाद उन्होंने गाड़ी को बैक करने का निर्देश दिया और उक्त महिला के पास पहुंची। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि केन्द्रीय मंत्री ने महिला से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से एक स्कीम है। उसके तहत आपका घर बनाएंगे, लेकिन ऐसे रो-रोकर नहीं। इसके बाद केन्द्रीय मंत्री ने महिला को वहां मौजूद जिलाधिकारी से मुखातिब कराते हुए कहा कि शिकायत किया अच्छा किया, लेकिन आपका मकान बनाने की जिम्मेदारी इनकी है और अब ये आपका मकान बनवाएंगे।

इसके बाद सीतारमण ने अपनी कार से वह चिट्ठी मंगवायी और उस महिला को दिया और उनसे कहा कि अब ये चिट्ठी आप जिलाधिकारी को दीजिए। इसके बाद महिला ने केन्द्रीय मंत्री के सामने ही वह चिट्ठी जिलाधिकारी को सौंपी। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर अभिवादन किया।

When her car was passing by the village a lady threw an application for reconstruction of her house in her car

But the car had passed ahead

She told the whole convoy to head back to the lady and then this happens…..#Pradhanmantriawasyojna@nsitharaman @MrsGandhi @PMOIndia pic.twitter.com/2rbNBtSp0L

