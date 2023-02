Live

Budget 2023 Reaction Live: बजट से आम आदमी को क्या हैं उम्मीदें, जानिए जनता की राय

Budget 2023 Public Reaction Live in Hindi: मिडिल क्लास इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है तो वहीं महंगाई से राहत की भी उम्मीद कर रहा है।

Nirmala Sitaraman आज बजट पेश करेंगी। (Express Photo by Tashi Tobgyal)

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) आज बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत की उम्मीद कर रहा है तो वहीं महंगाई से राहत की भी उम्मीद कर रहा है। आम जनता इसको लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रतिक्रिया भी दे रही है। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने मंगलवार को इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस बजट में सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकती, जो सीधे आम जनता को प्रभावित करेंगी। जनता उम्मीद कर रही है कि इस बजट में सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। साथ ही सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली छूट भी डेढ़ लाख से दो लाख तक बढ़ सकती है। Live Updates Budget 2023 Reaction Live: निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, आम जनता को हैं बहुत उम्मीदें, जानिए पल-पल की Updates 07:52 (IST) 1 Feb 2023 Budget 2023 Live: देश की बैलेंस शीट के बारे में बात करें? इरा दुगल इरा दुगल ने ट्वीट कर कहा, "बजट दिवस की शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देश की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। है ना? देखने के लिए एक सिंगल नंबर- कैपेक्स-टू-जीडीपी। उम्मीद है कि राजकोषीय/उधार/सांकेतिक जीडीपी अनुमान कोई आश्चर्य नहीं होगा।।" 07:50 (IST) 1 Feb 2023 Budget 2023 Live: चिदंबरम बोले- रियरव्यू मिरर से देख रही सरकार आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक स्थिति के बारे में एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण का अभाव है। उन्होंने नुकसान के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का ध्यान स्थिति से निपटने के तरीके के बजाय "रियरव्यू मिरर के जरिए देखने" पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट से आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं। बजट में जनता उम्मीद कर रही है कि उसे राहत मिलेगी।