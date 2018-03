2012 में आठ बैंको को लगाया था 1394 करोड़ का चूना, अब एफआईआर दर्ज कर पूछताछ कर रही CBI

बैंकों को पलीता लगाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाने के बाद लगातार ऐसे मामले आते जा रहे हैं। नया मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के साथ ही सात अन्य बैंकों के एक कंसोर्टियम से जुड़ा है। टॉटेम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने आठ बैंकों के समूह से कुल 1,394.43 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। 30 जून, 2012 में इसे एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) घोषित कर दिया गया था। यूबीआई की इंडस्ट्रियल ब्रांच ने टॉटेम इंफ्रा को अकेले 313 करोड़ रुपये का लोन दिया था। यूबीआई ने गुरुग्राम स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर सलालिथ टॉट्टेमपुड़ी और कविता टॉट्टेमपुड़ी के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दी थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कंपनी द्वारा कर्ज की अदायगी न करने पर इनको दिए लोन को एनपीए में डाल दिया गया था।

Total loan outstanding was Rs 1394.43 crores. Loan was taken from 8 consortium bank including Union bank of India. It was declared a non-performing asset (NPA) on 30th June 2012. CBI is questioning the promoter and director of Totem infrastructure Ltd.

