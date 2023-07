‘UCC जल्द होगा लागू लेकिन हड़बड़ी में नहीं’, PM मोदी से मुलाकात के बाद बोले उत्तराखंड के सीएम

Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक करीब 2.35 लाख लोगों की इस संबंध में राय ली जा चुकी है।

Uniform Civil Code: उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर पीएम मोदी से मिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। (फोटो सोर्स: ANI)

