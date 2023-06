हिंसा का डर, बवाल का खतरा… फिर भी लिए बड़े-बड़े फैसले, क्रोनोलॉजी समझें तो UCC बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं!

सरकार ने पिछले 9 सालों में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा संदेश साबित हुआ, वो संदेश जो अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक नई पिच तैयार कर रहा है।

UCC पर मोदी सरकार की रणनीति का विश्लेषण

भारत को आजाद हुए कई साल बीत गए, कई सरकारें आईं, कई सरकारे गईं, लेकिन विवादित और सबसे बड़े फैसले लेने का क्रेडिट मोदी सरकार को देना पड़ेगा। इस सरकार ने पिछले 9 सालों में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, जिनसे हिंसा होने की प्रबल संभावना थी। लेकिन क्योंकि ये फैसले लिए गए और हिंसा को होने से भी रोका गया, ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा संदेश साबित हुआ, वो संदेश जो अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक नई पिच तैयार कर रहा है। पिछले कुछ समय से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब इसकी चर्चा कोई ऐसे ही शुरू नहीं हो गई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक रैली को संबोधित किया। कहने को वे पांच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आए थे, लेकिन उस सरकारी कार्यक्रम के दौरान ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दांव चल दिया गया। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा तो घर चल पायेगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें इस बात को याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अब इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री सामने से आकर खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान जारी कर रहा है। पीएम मोदी ने वैसे भी कभी बिना किसी कारण के किसी मुद्दे को हवा नहीं दी है। जिस मुद्दे पर बात की, उस पर इस सरकार ने फैसले लिए हैं। कई लोग मानकर चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बीजेपी की विचारधारा वाला मुद्दा है, कई सालों से चला आ रहा है, ऐसे में अब चुनाव से पहले इसे उठाने की बात चल रही है। लेकिन एक एंगल और है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर विवाद चरम पर था, जिन पर हिंसा होने की पूरी संभावना था, लेकिन क्योंकि ये सरकार उन फैसलों को लाने में कामयाब हो गई, उसे इस बात का अहसास है कि UCC पर भी जनता उनकी बात मान ही जाएगी। अब सबसे पहले बात मोदी सरकार के उन फैसलों की करनी चाहिए, जिन के परिणाम काफी खतरनाक रह सकते थे। उन सभी फैसलों का कैसे यूसीसी से कनेक्शन बन रहा है, उस पर रोशनी डाली जाएगी।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram