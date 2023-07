विपक्षी एकता हो या ना हो… UCC के नाम पर उसमें सेंधमारी जरूर हो जाएगी, BJP की ‘जुगाड़ू पॉलिटिक्स’ का विश्लेषण

कई दलों की सियासी विचारधारा को समझना भी जरूरी है। ये विचारधारा ही वो फैक्टर है जो बीजेपी को यूसीसी पर या तो बड़ा झटका दे सकती है या फिर एक बड़ी राहत।

UCC पर बीजेपी को विपक्ष से भी मदद!

देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माहौल बनने लगा है। जिस विवाद पर पहले सिर्फ मंथन रहता था, अब चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये देश की सियासत में एक बड़ा नाटकीय मोड़ साबित होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी को UCC पर पर्याप्त समर्थन मिल सकता है? अब इसका सबसे आसान जवाब तो लोकसभा और राज्यसभा के नंबर गेम को जान दिया जा सकता है। लेकिन पहले कई दलों की सियासी विचारधारा को समझना भी जरूरी है। ये विचारधारा ही वो फैक्टर है जो बीजेपी को यूसीसी पर या तो बड़ा झटका दे सकती है या फिर एक बड़ी राहत। ऐसे में तमाम पार्टियों का यूसीसी पर क्या रुख है, ये जानना पड़ेगा। UCC पर कांग्रेस की विचारधारा और नेहरू का स्टैंड देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कंन्फ्यूज कही जा सकती है। इसका कारण ये है कि पार्टी के अंदर ही कई ऐसे गुट हैं जो यूसीसी का समर्थन करते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी सामने आए हैं जो पूरी तरह इस कानून के विरोध में हैं। यानी कि पार्टी सामने से आकर तो जरूर खिलाफ में बयान दे रही है, लेकिन कुछ नेता अंदरखाने इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने यूसीसी को अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे दिया है। साफ कहा गया है कि वे इस पहल को पसंद कर रहे हैं। अब सेफ खेलते हुए अगले ही बयान में उनकी तरफ से मोदी सरकार की टाइमिंग पर जरूर सवाल उठा दिया गया है। दूसरी तरफ बात जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की आती है, उन्होंने दो टूक कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना जरूरत है ना ही कोई वर्तमान में इसकी इच्छा रखता है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क रहता है कि लोगों में ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए कि अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं के कानून लागू कर दिए जाएंगे। अब ये स्टैंड बताने के लिए काफी है कि एक ही पार्टी यूसीसी के समर्थन में भी है, विरोध में भी खड़ी है और कुछ शंकाएं भी जाहिर कर रही है। वैसे ये तो अभी की कांग्रेस है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ज्यादा विरोध करती दिख रही है। बात अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जाए, तो पता चलता है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिद्धांत के खिलाफ नहीं थे। एक समय देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीम राव आंबेडकर के उस विचार से नेहरू भी सहमत थे जहां यूसीसी लाने की बात कही गई थी। लेकिन उस समय क्योंकि संविधान सभा यूसीसी के लिए तैयार नहीं थी, ऐसे में भारी विरोध हुआ और यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनने से रह गया।

