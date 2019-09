UNHRC Meeting: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC की बैठक में भी भारत पर कई झूठे आरोप लगाए हैं। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हो रहे एक डॉजियर में दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयानों का भी इस्तेमाल किया है।

डॉजियर में राहुल गांधी को कोट करते हुए लिखा गया है- जम्मू-कश्मीर के लोगों की आजादी और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए हुए 20 दिन हो चुके हैं।’ विपक्ष के नेताओं और प्रेस को ड्रैकनियन प्रशासन का रूप देखने को मिला है और जब हमने श्रीनगर जाने की कोशिश की तो जम्मू-कश्मीर के लोगों पर हमला हुआ।’ उमर अब्दुल्ला के बयान को पाकिस्तान ने दस्तावेज में लिखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा यह फैसला एकतरफा और चौंकाने वाला है जिसकी वजह से आगे चलकर परिस्थितियां बेकार खराब होंगी। यह फैसला असंवैधानिक है। आगे एक लंबी लड़ाई है जिसके लिए हम सब तैयार हैं।

A leaked document, reportedly the Pakistani dossier to be presented by them at United Nations Human Rights Council (UNHRC) today, circulating in Pak media circles. The opening page of the document shows quotes by Congress leader Rahul Gandhi & National Conference’s Omar Abdullah. pic.twitter.com/4JoFClPil6

