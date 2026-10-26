35 साल की लेहरा बाई उस समय मौजूद नहीं थीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी, महानिदेशक (जेल) और प्रधान सचिव (गृह) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनके कामों को घोर अनुचित बताया और उनके दावों को पूरी तरह से झूठा और निंदनीय करार दिया।

लेहरा बाई कभी स्कूल नहीं गईं और दो सला से ज्यादा की लंबी लड़ाई के बाद वह अपनी आवाज उठाने में कामयाब रहीं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पुलिस हिरासत में हुई उनके पति की मौत को अनदेखा न किया जाए। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को उन्हें 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने, सीबीआई जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

तामरे को पुलिस वैन में ठूंसकर ले जाया गया- लेहरा

लेहरा बताती हैं कि 18 जनवरी 2024 को, बिलासपुर जिले के मोह्रा गांव में उनके पति श्रवण सूर्यवंशी तामरे अपने घर के पास स्थित अपनी दुकान पर थे, तभी सिपत पुलिस स्टेशन की एक टीम वहां पहुंची। वह पड़ोसी के घर से भागकर बाहर निकली और देखा कि 34 साल के तामरे को पुलिस वैन में ठूंसकर ले जाया जा रहा है। लेहरा कहती हैं, “उसे पहले भी पकड़ा गया था और छोड़ दिया गया था। इसलिए, मुझे लगा कि वे उसे एक दिन में छोड़ देंगे। लेकिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था।”

तामरे को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के तहत गिरफ़्तार किया गया था। उन पर 1200 रुपये कीमत की 6 लीटर महुआ शराब रखने का आरोप था। इस अधिनियम के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल (जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है) की जेल और कम से कम 25000 रुपये (जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है) का जुर्माना हो सकता है।

तामरे के भाई को भी नहीं मिलने दिया गया- लेहरा

लेहरा बताती हैं कि जब उनके भाई जगप्रसाद पुलिस स्टेशन में तामरे से मिलने गए, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, “उन्होंने श्रवण को सलाखों के पीछे देखा और उन्हें बताया गया कि उसने हमारे भेजे गए खाने को खाने से मना कर दिया था।”

पास ही रहने वाले तामरे के पिता अमृतलाल, पुलिस के आने के समय स्कूल में थे। उन्हें अगले दिन गिरफ्तारी के बारे में पता चला। फिर, 21 जनवरी की रात को, पुलिस के संपर्क में आए एक ग्रामीण ने परिवार को बताया कि तामरे को 19 किमी दूर बिलासपुर के अस्पताल ले जाया गया है।

अमृतलाल बताते हैं कि उनका एक और बेटा तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। जब साहिलदेव 22 जनवरी की सुबह करीब 3 बजे किसी तरह अंदर जाने में कामयाब रहा, तो उसने देखा कि तामरे की मौत हो चुकी थी। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, तामरे की मौत 22 जनवरी को सुबह 6 बजे हुई।

लेहरा कहती हैं, “मुझे नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, बस इतना पता है कि उसके सिर पर चोट लगी थी। मुझे उसका शव भी ठीक से देखने को नहीं मिला।”

मेडिकल रिपोर्ट में तामरे के शरीर पर बाहर से कोई चोट नहीं दिखी, लेकिन पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण सिर पर चोट लगने और उसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और उसकी वजह से होने वाली दिक्कतें बताया गया है। इसमें सिर के पिछले हिस्से पर कट भी लिखा गया, जिसमें खून बह रहा था और टांके नहीं लगे थे, कई चोट के निशान थे और सूजन थी।

तामरे की मौत के कुछ दिनों बाद, वकील राजीव कुमार दुबे ने अखबार में इस घटना के बारे में पढ़ा। उन्होंने लेहरा से संपर्क किया और उनका केस मुफ्त में लड़ने की पेशकश की।

अदालती लड़ाई

दुबे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने सबसे पहले सिपत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को पत्र लिखकर 18 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक (जब तामरे पुलिस हिरासत में था) के सीसीटीवी फुटेज मांगे। वे कहते हैं, “हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने बिलासपुर के एसपी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी से संपर्क किया, लेकिन हमारी गुहार अनसुनी कर दी गई। इसके बाद, अगस्त 2024 में हम हाई कोर्ट गए।”

दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने तामरे की मौत के लिए अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मुआवजे से असंतुष्ट होकर, लेहरा ने दुबे की मदद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच (जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे) ने हाई कोर्ट की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि दिया गया मुआवजा बहुत कम था। साथ ही, हाई कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 22 जुलाई 2024 को सौंपी गई न्यायिक जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि तामरे की मौत सिर में चोट लगने के कारण हुई थी और हाई कोर्ट ने भी इस जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लिया था। इसे देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधान सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक और महानिदेशक (जेल) का यह अनजान बने रहने का रवैया बेहद आपत्तिजनक है। यह हिरासत में होने वाली मौतों से जुड़े कानूनी नियमों की गंभीर अनदेखी को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के पूरी तरह से अड़ियल रवैये की कड़ी आलोचना की। डीजीपी का कहना था, “चूंकि जांच रिपोर्ट नहीं मिली थी, इसलिए तामरे की मौत के मामले में कोई आपराधिक केस दर्ज करने का सवाल ही नहीं उठता।” कोर्ट ने डीजी (जेल) द्वारा न्यायिक जांच रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को भेजने में की गई लापरवाही और टालमटोल भरे स्पष्टीकरण पर भी सवाल उठाए।

साथ ही, प्रधान सचिव (गृह) के उदासीन रवैये की भी आलोचना की। कोर्ट ने अधिकारियों पर मामले को छिपाने और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया और डीजीपी के बयान को पूरी तरह से झूठा और निंदनीय करार दिया। 13 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का और समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी, 2027 के लिए तय कर दी।

छत्तीसगढ़ के तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा अब रिटायर हो चुके हैं, जबकि मौजूदा डीजीपी अरुण देव गौतम ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उस समय सिपत पुलिस स्टेशन के प्रभारी, इंस्पेक्टर नरेश चौहान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोर्ट में पेश किए जाने से पहले तामरे की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी।” चौहान ने यह भी बताया कि 2023 की दो घटनाओं के बाद तामरे के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत यह तीसरा मामला था।

परिवार का संघर्ष

तामरे की मौत के बाद लेहरा के लिए अपनी दो बेटियों का भरण-पोषण करना एक बड़ा संघर्ष बन गया है। तामरे और लेहरा ने तामरे के परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। तामरे का परिवार इस शादी के खिलाफ था, क्योंकि लेहरा की पहले भी शादी हो चुकी थी और वह तामरे से उम्र में बड़ी थीं।

दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट अभी भी कायम है। तामरे के पिता अमृतलाल, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, ने मुआवजे में अपना हिस्सा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तामरे उनके पांच बच्चों में सबसे बड़े थे। कोर्ट ने इस मामले को तब तक के लिए टाल दिया है, जब तक कि मुआवजे को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता।

लेहरा बताती हैं कि वह खेतों में काम करती हैं और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करके रोजाना लगभग 300 रुपये कमाती हैं, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता है। उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे हर दिन काम नहीं मिल पाता और मैं अपनी बेटियों की देखभाल करने में असमर्थ हूं। मैं चाहती हूं कि वे पढ़ाई करें।”

लेहरा बताते हैं कि तामरे अपनी 13 और 11 साल की बेटियों संध्या और साक्षी से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए यही चाहते थे। उन्होंने परिवार के लिए अपना घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और कर्ज भी चुकाया। लेहरा कहती हैं, “वे हमारी बेटियों से कहते थे कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और जीवन में कुछ ‘बड़ा’ बनो जैसे डॉक्टर या कलेक्टर।”

अमृतलाल बताते हैं कि तामरे अपने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति भी बहुत समर्पित थे। 10वीं कक्षा पास करने के तुरंत बाद ही उन्होंने राजमिस्त्री का काम शुरू कर दिया था। परिवार की मदद करने के लिए वे दूर-दूर तक जाते थे और कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहते थे। अमृतलाल के अनुसार, तामरे उन्हें ही अपना आदर्श (रोल मॉडल) मानते थे। उन्होंने कहा, “वे चाहते थे कि उनकी बेटियां भी मेरी तरह अच्छी तरह पढ़ें-लिखें और सरकारी नौकरी पाएं।”

मुआवजे में अपना हिस्सा मांगते हुए अमृतलाल कहते हैं, “मैंने अपने बच्चों की परवरिश में अपनी सारी बचत खर्च कर दी।” वे दोनों बस न्याय चाहते हैं। लेहरा कहती हैं, “सरकार ही तय करे कि दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए।”

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