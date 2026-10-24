CTI Letter To Rahul Gandhi: दिल्ली के कारोबारियों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है और एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को 10 नवंबर के बाद तक टालने की अपील की है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि दिल्ली के कारोबारियों को अक्टूबर में रैलियों और रोड बंद होने की वजह से पहले ही करीब 3000 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, “आपकी पार्टी द्वारा 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद स्थगित किया जाए, क्योंकि वर्तमान में दिवाली व्यापार अपने पीक सीजन पर है।”

बृजेश गोयल ने कहा, “इस साल धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को है, दीपावली 8 नवंबर को और भैया दूज 10 नवंबर को है। लोग 1 हफ्ते पहले ही धनतेरस और दीपावली की खरीददारी शुरू कर देते हैं, धनतेरस को लेकर ही दिल्ली में सभी सेक्टरों- सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, गिफ्ट आइटम- में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है, यह व्यापार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।”

The Chamber of Trade and Industry (CTI) has written to Congress leader Rahul Gandhi, requesting the postponement of the November 1 rally at Ramlila Maidan until after November 10, citing the Diwali peak business season. CTI Chairman Brijesh Goyal said the rally could disrupt… pic.twitter.com/gnpPJwNqDB — IANS (@ians_india) October 24, 2026

अक्टूबर में पहले ही 3 हजार करोड़ का नुकसान

सीटीआई के चेयरमैन ने अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों की वजह से हुए नुकसान का भी पत्र में जिक्र किया। उन्होंने कहा, “कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में लगातार रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने के कारण CTA के आकलन के अनुसार दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। थोक बाजारों में बाहर से माल आना बंद हो गया था और रिटेल में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे।”

रैली की वजह से ठप्प हो जाएगा बाजार

सीटीआई चेयरमैन का कहना है, “रामलीला मैदान के 5 किमी के दायरे में दिल्ली के सबसे बड़े ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध होलसेल एवं रिटेल बाजार स्थित हैं – चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, मोरी गेट, किनारी बाजार, दरियागंज, जामा मस्जिद गेट, जामा मस्जिद, हैदराबाद, करोल बाग, नबी करीम, आजाद मार्केट, लाजपत राय मार्केट आदि स्थित हैं, इन बाजारों से पूरे भारत में माल जाता है। रैली के कारण ट्रैफिक डायवर्जन, मेट्रो स्टेशन बंद और बैरिकेडिंग से इन बाजारों का काम पूरी तरह ठप हो जाएगा।”

रेलवे स्टेशनों के कारण बाहरी खरीदारों को परेशानी

बृजेश गोयल ने आगे कहा कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी रामलीला मैदान से नजदीक ही हैं। प्रतिदिन लाखों व्यापारी और खरीदार इन स्टेशनों के माध्यम से से दिल्ली आते-जाते हैं। रैली के दौरान रास्ते बंद होने और भीड़ के कारण दिल्ली के बाहर से आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो सकती है और बाहर से आने वाले खरीदार डर के कारण दिल्ली में आने से परहेज कर सकते हैं, जिसका सीधा असर धनतेरस और दीपावली के व्यापार पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, “हम सभी राजनीतिक दलों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि धनतेरस (6 नवंबर), दीपावली 8 नवंबर और भैया दूज (10 नवंबर) तक दिल्ली के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में बड़ी रैलियों का आयोजन न किया जाए, अतः आपसे पुनः विनम्र अनुरोध है कि व्यापारियों के हित में 1 नवंबर की रैली को 10 नवंबर के बाद आयोजित करने पर विचार करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप दिल्ली के व्यापारियों की इस पीड़ा को समझेंगे।”

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