पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार दोपहर एक निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की वजह से पांच लोगों की मौत की खबर है। गोदाम के ढांचे के नीचे दो दर्जन से ज्यादा लोग दबे हुए है। इन्हें निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है।
द इंडियन एक्सप्रेस को स्थानीय सूत्रों के बताया कि हादसे के समय 50 से 60 मजदूर निर्माणाधीन गोदाम में काम कर रहे थे। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और अभी तक 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑर्मी को भी लगाया गया है।
मौके पर मौजूद पश्चिम बंंगाल सरकार के मंत्री इंंद्रनील खान ने मीडिया कहा कि सरकार की प्राथमिकता गोदाम के ढांचे के नीचे दबे हुए लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना है। यहां कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, फायर टीम और आर्मी मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह निर्माण अवैध था।
आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता बोला- जिम्मेदार व्यक्ति को फांसी की सजा होना चाहिए
मौके पर मौजूद एक आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमने मलबे के नीचे से कम से कम 10 लोगों को बाहर निकाला है और अभी भी कई लोग नीचे दबे हुए हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोग अभी भी मलबे के नीचे से अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार गरीबों को न्याय दिलाएगी।