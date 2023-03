राहुल गांधी की सजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बयान आया सामने, जानिए पत्रकार ने UN के प्रवक्ता से क्या सवाल पूछा?

UN Statement On Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत (गुजरात) की एक कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान के लिए दोषी माना था।

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)।

