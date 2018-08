जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद राजधानी दिल्ली में हमला किया और गोलियां चलायी लेकिन वह सकुशल बच गए। हमला दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब के ठीक बाहर हुआ। खालिद के साथ कांस्टीट्यूशन क्लब के बाहर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, ‘‘ एक कार्यक्रम था, हमलोग उमर खालिद के साथ थे, हमलोग एक चाय दुकान पर थे, जब सफेद शर्ट में एक शख्स आया, उसने खालिद को जकड़ लिया, और गोलियां चलाई…जिसका विरोध करते हुए खालिद ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, खालिद का संतुलन बिगड़ा और वे नीच गिर गये, गोली उन्हें नहीं लगी। इस शख्स ने कहा कि ‘‘गोली चलने की आवाज आने के साथ वहां भगदड़ मच गया। हमलोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने हवा में गोलियां चलाई, भागने के दौरान उसके हाथ से पिस्टल गिर गया, लेकिन वह भागने में कामयाब रहा।”

Delhi: An unidentified man opened fire at JNU student Umar Khalid outside Constitution Club of India. He is unhurt. More details awaited. pic.twitter.com/ubNh4g4D80

— ANI (@ANI) August 13, 2018