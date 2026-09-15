JNU के पूर्व छात्र नेता और दिल्ली दंगों के मामले में ट्रायल से पहले जेल में बंद आरोपी उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) में होनी थी, लेकिन ABVP के ऑब्जेक्शन के बाद इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बी के हरिप्रसाद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है।
दरअसल, बी के हरिप्रसाद ने उमर खालिद को ‘राष्ट्रवादी’ बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस की आलोचना करते हुए कहा कि उमर खालिद एक नेशनलिस्ट हैं और ABVP को उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है।
‘नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था’
बीके हरिप्रसाद ने आगे कहा कि एबीवीपी वाले नाथूराम गोडसे को मानते हैं, जो एक एंटी-नेशनल और देश का पहला आतंकवादी था। कांग्रेस नेता ने कहा कि ABVP के पास उमर खालिद के बारे में बोलने का कोई हक या एथिक्स नहीं है। बीके हरिप्रसाद के इस बयान पर ABVP बेंगलुरु सिटी सेक्रेटरी अभिनंदन मिर्जी ने पूछा कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रवादी कैसे कह सकती है जिसने खुले तौर पर अफजल गुरु नाम के एक दोषी आतंकवादी का समर्थन किया और उसे याद किया था।
ABVP का कांग्रेस पर तीखा हमला
अभिनंदन मिर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या संसद पर हमला करने वाले आतंकवादियों का समर्थन करना ‘राष्ट्रवाद’ है? अगर उमर खालिद बीके हरिप्रसाद की नजर में “राष्ट्रवादी” हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जिन्होंने अफजल गुरु के सम्मान और महिमामंडन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए? क्या आप ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ नारे के साथ खड़े हैं? क्या कांग्रेस JNU में लगाए गए देश विरोधी नारों और 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खून-खराबे के लिए जानबूझकर उकसाने का समर्थन करती है?
मिर्जी ने आगे लिखा कि NLSIU जैसी प्रमुख लॉ यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल बांटने वाले लोगों का महिमामंडन करने के लिए क्यों किया जा रहा है? इस पर बात करने के बजाय कांग्रेस नेता सस्ती राजनीतिक बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। गोलपोस्ट बदलने से उमर खालिद के काम साफ नहीं होंगे।
ABVP की आपत्ति के बाद टली डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग
बता दें कि NLSIU ने उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन हरिप्रसाद के बयान से एक नया विवाद पैदा होने की संभावना है। उनका यह बयान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्क्रीनिंग कैंसिल करने और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग के जवाब में आया है।
यह भी पढ़ें: ‘उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाना राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं’, मुंबई की कोर्ट ने TISS स्टूडेंट को दी जमानत
मुंबई की एक कोर्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के छात्र अभिरूप आशीष पॉल को जमानत दे दी है। आशीष पॉल को जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहां पढ़ें पूरी खबर…