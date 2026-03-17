भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में एनआईए द्वारा छह नागरिकों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के समक्ष आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। जिसमें यूक्रेन ने अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई और उनसे मिलने की अनुमति की मांग की है।

वहीं, इस मामले में एक अमेरिकी नागरिक भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इस पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे मामले से वाकिफ हैं, लेकिन निजता के कारण कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह समूह आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और उनकी गतिविधियों से सीमा पार से आने वाले खतरों को लेकर चिंता बढ़ गई थी। एनआईए के अनुसार, आरोपी “जातीय सशस्त्र समूहों (Ethnic Armed Groups)” के इस्तेमाल के लिए यूरोप से भारत के रास्ते म्यांमार में ड्रोन की बड़ी खेप अवैध रूप से आयात करने में शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक, ये समूह कुछ प्रतिबंधित “भारतीय विद्रोही समूहों को हथियार और अन्य आतंकी उपकरण मुहैया कराकर और उन्हें प्रशिक्षण देकर” उनका समर्थन भी कर रहे थे।

इस संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की प्रेस सेवा ने सोमवार को कहा, “13 मार्च 2026 को, यूक्रेन के छह नागरिकों को भारत गणराज्य में हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन पर मिजोरम राज्य में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का आरोप है, जिसके लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, साथ ही भारत और म्यांमार के बीच राज्य सीमा को कथित तौर पर अवैध रूप से पार करने का भी आरोप है। वर्तमान में, भारत के सक्षम अधिकारी संबंधित जांच कार्रवाई कर रहे हैं।”

यूक्रेनी बयान में कहा गया है कि “अभी तक, ऐसे कोई पुख्ता तथ्य नहीं हैं जो भारत या म्यांमार के क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों में उक्त यूक्रेनी नागरिकों की संलिप्तता को साबित करते हों। उन्होंने आरोपों को “बेबुनियाद” बताया।

बयान में आगे कहा गया है कि जांच के हित में मामले का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। भारत में यूक्रेन के दूतावास के यूक्रेनी कांसुलर अधिकारियों की सहायता से, अदालती कार्यवाही के दौरान नागरिकों को कानूनी सहायता और बचाव पक्ष के वकील उपलब्ध कराए गए हैं।

पिछले सप्ताह कई एनआईए टीमों द्वारा समन्वित अभियान (Coordinated Operation) के तहत की गई गिरफ्तारियां गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत की गई हैं। इस मामले में एफआईआर शुक्रवार शाम को दर्ज की गई।

अमेरिकी नागरिक को कोलकाता हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिया गया था, जबकि छह यूक्रेनी नागरिकों में से तीन को लखनऊ और तीन को दिल्ली के हवाई अड्डों से हिरासत में लिया गया था। संदिग्धों को दिल्ली लाया गया और शनिवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें तीन दिन की हिरासत में भेज दिया। सोमवार को संदिग्धों को 27 मार्च तक के लिए फिर से हिरासत में भेज दिया गया, जो 11 दिन का विस्तार है।

यूक्रेन का कहना है कि भारत ने दूतावास को सूचित नहीं किया। यूक्रेन के प्रेस कार्यालय के अनुसार, 16 मार्च को अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें यूक्रेन दूतावास के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बयान में कहा गया है, “हालांकि, उन्हें बंदियों से सीधे बात करने का अवसर नहीं दिया गया। सुनवाई के बाद, अदालत ने उनकी हिरासत 27 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया।”

इसमें आगे कहा गया, “स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रथा के विपरीत, भारत गणराज्य में यूक्रेन के दूतावास को यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत के संबंध में भारत के सक्षम अधिकारियों से कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई। यूक्रेनी पक्ष हिरासत में लिए गए लोगों तक निर्बाध कांसुलर पहुंच की तत्काल व्यवस्था करने पर जोर देता है।”

कीव से जारी बयान के अनुसार, भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेनी नागरिकों की तत्काल रिहाई और उनसे मिलने की अनुमति की मांग करते हुए एक आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा।

दूतावास ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, हिरासत के सभी परिस्थितियों और कारणों को स्पष्ट करने के लिए दूतावास भारत के अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह एक कानूनी मामला है और संबंधित अधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम स्थापित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार कांसुलर पहुंच के अनुरोध की जांच कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि यूक्रेनी राजनयिक मिशन हिरासत में लिए गए यूक्रेनी नागरिकों के परिजनों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर विशेष नियंत्रण बनाए हुए है।

इसमें आगे कहा गया है कि भारत में विदेशी नागरिकों के लिए कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, जिनमें प्रवेश केवल विशेष परमिट से ही संभव है। साथ ही, अक्सर ऐसे क्षेत्रों का उचित चिह्नांकन नहीं होता है, जिससे नियमों के अनजाने में उल्लंघन का खतरा बना रहता है।

ट्रंप प्रशासन के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर का इस्तीफा

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह ईरान के ख़िलाफ युद्ध शुरू करना बताया। जो केंट ने अपने इस्तीफे में कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था। पढ़ें पूरी खबर।