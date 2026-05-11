यूक्रेन और ईरान युद्ध के बाद देश के डिफेंस सेक्टर में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विशेषज्ञ यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का मूल्यांकन कर रहे हैं। विशेषज्ञ रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी टेक्नोलॉजी से अलग होने की लगातार कोशिशों के बीच मिलिट्री के लिए स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम तक पहुंच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जोर दे रहे हैं।

दो भारतीय कंपनियों से चल रही बात

तीन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अभी Sarvam AI और BharatGen जैसी भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। इन कंपनियों ने घरेलू AI मॉडल बनाए हैं। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी को भारत की मौजूदा डिफेंस क्षमताओं के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसपर चर्चा हो रही है।

एक अधिकारी ने कहा, “रणनीति यह है कि जल्द से जल्द पलंतिर का इंडियन वर्जन बनाया जाए।” बड़ी बातचीत में शामिल एक और अधिकारी ने कहा कि अपने खुद के एक बेसिक मॉडल में इन्वेस्ट करना एक बढ़ती हुई रणनीतिक ज़रूरत है, भले ही हम इस मामले में पीछे हों।

ईरान और यूक्रेन में संघर्ष, (जहां डिफेंस फोर्सेज़ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऑपरेशनल फैसले लेने के लिए AI का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है) ने भारत को दिखाया है कि यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ एक डिफेंसिव रिसोर्स के तौर पर, बल्कि एक अटैकिंग ऑप्शन के तौर पर भी गेम चेंजर हो सकती है। अमेरिका में पैलंटिर जैसी कंपनियों के बनाए सिस्टम का इस्तेमाल ईरान पर किए गए हमलों में किया गया था। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक करने के लिए भी किया गया है।

चीन ने बदली रणनीति

उदाहरण के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की कोशिशों के तहत मिलिट्री ऑपरेशन में तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर रहा है, जिसे ‘इंटेलिजेंट वॉरफेयर’ कहा जा रहा है। चीनी मिलिट्री प्लानर AI का इस्तेमाल लड़ाई के मैदान में फैसले लेने, ऑटोनॉमस ड्रोन झुंड, निगरानी, टारगेट पहचानने और कमांड सिस्टम के लिए कर रहे हैं, जो सेकंडों में लड़ाई का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। PLA के खरीद डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि AI वाले कमांड-एंड-कंट्रोल और टोही सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसका मकसद ऑपरेशन को तेज़ करना और अमेरिकी मिलिट्री फ़ायदों का मुकाबला करना है। चीन ने AI से चलने वाले रोबोटिक “वुल्फ पैक” कॉम्बैट सिस्टम और ऑटोनॉमस ड्रोन प्लेटफॉर्म भी दिखाए हैं।

हालांकि मुख्य सवाल यह है कि क्या भारत को लड़ाई के लिए मौजूदा AI सॉल्यूशन पर भरोसा करना चाहिए, जबकि सरकार और देश की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का मानना है कि डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए घरेलू ऑप्शन बेहतर हो सकते हैं।

एक दूसरे अधिकारी ने कहा, “प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अमेरिकन AI मॉडल्स का इस्तेमाल करना, उनके ऊपर रैपर की तरह काम कर सकता है, लेकिन जब रणनीतिक क्षेत्रों की बात आती है, तो यह साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कम से कम उनमें इन्वेस्ट करें और उन्हें बनाएं, ताकि हम बाहर से मंगाई गई किसी चीज़ पर निर्भर न रहें।”

भले ही अमेरिका में बने बड़े मॉडल्स जैसे बड़े मॉडल्स भारत में अब तक नहीं बने हों, लेकिन मिलिट्री को ज़मीन पर इस्तेमाल के लिए देश में बने छोटे मॉडल्स को डिप्लॉय करने में फायदा दिखता है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, “ऐसी AI अभी भी सर्विलांस, रिकॉनिसेंस और टारगेट मैपिंग के लिए हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम्स को गाइड करने और इंटेलिजेंस फ्यूज़न में मदद कर सकती है।”

मिलिट्री में इंटेलिजेंस फ्यूज़न का मतलब है खतरों की एक यूनिफाइड, एक्शनेबल और रियल-टाइम पिक्चर बनाने के लिए कई सोर्स (जैसे सिग्नल्स, इमेजरी और ह्यूमन इंटेलिजेंस) से डेटा को एग्रीगेट करना, विश्लेषण करना और इंटीग्रेट करना। यह कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस फ्यूजन सिस्टम्स में बदल रहा है, जो डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, जिससे डेटा कलेक्शन से लेकर फैसला लेने तक का समय कम हो जाता है।

एक और अधिकारी ने कहा, “लोकल प्लेयर्स के साथ हमारी बातचीत से अब तक हम यह समझ पाए हैं कि सर्वम और भारतजेन जैसी कंपनियों द्वारा देश में बनाए गए मॉडल्स में डीपसीक की तुलना में ज़्यादा अंतर नहीं है, या कम से कम इस अंतर को कम किया जा सकता है, भले ही इसमें थोड़ी देरी हो। लेकिन हमें अपना मॉडल चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।”

बनाने में लागत आ रही अधिक

इसके पीछे एक कारण AI मॉडल्स बनाने में लगने वाला पैसा भी है। OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए जनरल पर्पस बड़े लैंग्वेज मॉडल्स में काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें अकेले कंप्यूटिंग की लागत लगभग $200 मिलियन है, और डेटा ट्रेनिंग और एनोटेशन की लागत इस आंकड़े को $500 मिलियन-$600 मिलियन तक ले जा सकती है। छोटे मॉडल्स जो खास मकसदों के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें बनाना तुलना में सस्ता हो सकता है। भारतीय कंपनियों को भी अपने कुछ पश्चिमी देशों की तरह कंप्यूट एक्सेस पाने में मुश्किल हो सकती है, हालांकि सरकार ने IndiaAI मिशन के तहत उन्हें डिस्काउंटेड यूसेज रेट पर GPU देकर इस कमी को दूर करने की कोशिश की है। बीते समय में ग्लोबल डिफेंस बजट में भी उछाल देखा गया है।

रक्षा मंत्रालय और SarvamAI को भेजे गए सवालों का इंडियन एक्सप्रेस को अभी तक जवाब नहीं मिला है। हालांकि भारत को इस साल की शुरुआत में अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों से भी नाराजगी बढ़ी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत समेत उसके साथी देश, अमेरिका AI स्टैक के टॉप पर अपने AI सॉल्यूशन बनाएंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने किया था AI का इस्तेमाल

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने आसमान में किसी भी दुश्मन चीज़ का पता लगाने और उसकी जगह तय करने के लिए AI क्लाउड-बेस्ड इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया था। साथ ही, इस साल की शुरुआत में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान स्ट्रेटेजिक फोर्सेज़ कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने बताया कि आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के यांग्त्से में लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन की कोशिश का अंदाज़ा लगाने और उसे नाकाम करने के लिए AI प्रेडिक्टिव टूल्स का इस्तेमाल किया था।

हालांकि अधिकारियों ने कहा कि इन चर्चाओं में भारत की हार्डवेयर क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “भले ही हमारे स्टार्ट-अप मिलिट्री इस्तेमाल के लिए AI वाले सिस्टम बना पाएं, लेकिन उन्हें पावर देने वाला अंदरूनी हार्डवेयर, जिसमें कंप्यूटिंग पावर के लिए ज़रूरी ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हैं, अभी सभी विदेशी कंपनियां बना रही हैं। हमारे पास अभी उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में यह पक्का करना होगा।”

(यह भी पढ़ें- एक साल बाद ऑपरेशन सिंदूर का असर)

7 मई 2026 को ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव शुरू किए हैं। खास तौर पर अंडरग्राउंड सैन्य ढांचे और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम पर तेजी से काम किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर