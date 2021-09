कोरोना वैक्सीन से संबंधित ब्रिटेन के एक नए ट्रेवल रूल से विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के नए रूल के अनुसार भारत में वैक्सीन लगवा चुके शख्स के लिए वहां क्वारंटीन रहना पड़ेगा। यानि यहां के वैक्सीन की ब्रिटेन ने मान्यता नहीं दी है।

भारत सरकार ने यूके के इस फैसले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और ब्रिटेन को चेतावनी भी जारी किया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यूके सरकार का कॉविशील्ड को एक वैध एंटी-कोविड वैक्सीन के रूप में मान्यता नहीं देने का निर्णय भेदभावपूर्ण है। ब्रिटेन के इस कदम से वहां की यात्रा करने वाले भारतीय प्राभावित होंगे।

आगे उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के नए विदेश सचिव के सामने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। मुझे बताया गया है कि कुछ आश्वासन दिए गए हैं कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। इस मुलाकात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ट्वीट कर चुके हैं।

Pleased to meet new UK Foreign Secretary @trussliz.

Discussed the progress of Roadmap 2030. Appreciated her contribution on the trade side.

Exchanged views on developments in Afghanistan and the Indo-Pacific.

Urged early resolution of quarantine issue in mutual interest. pic.twitter.com/pc49NS7zcw

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 21, 2021