उज्जैन की शाही मस्जिद पर नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर डबल बेंच ने मस्जिद का हिस्सा तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम मस्जिद के एक हिस्से को गिराएगा।

उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ वर्ष 2028 में लगेगा। ऐसे में उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का अभियान नगर निगम चला रहा है और उसी के तहत शाही मस्जिद के कुछ हिस्सों को हटाने की तैयारी प्रशासन ने की थी लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोग रविवार को बड़ी संख्या में मस्जिद में जमा हुए।

मोहन यादव ने तोड़ा अपना पैतृक घर

शहर में कई इमारतें तोड़ी गई हैं, जिनमें मोहन यादव का एक पैतृक घर भी शामिल है। मोहन यादव के दादा द्वारा बनाए गए घर का एक हिस्सा विकास कार्यों के तहत तोड़ा गया है। सोमवार सुबह जब प्रशासन के लोग मस्जिद गिराने पहुंचे तो विवाद बढ़ गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद भीड़ तो तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

मस्जिद के किस हिस्से को लेकर है विरोध?

विरोध मस्जिद के उस हिस्से को लेकर है जो सड़क के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आता है, जिसे उज्जैन नगर निगम 15 मीटर तक चौड़ा करने का प्लान बना रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सवाल उठाया है कि मस्जिद के सामने वाली बिल्डिंग को हटाकर सड़क को चौड़ा क्यों नहीं किया जा सकता। इमाम मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि मस्जिद को चौड़ा करने के काम से बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह एक धार्मिक शहर है। किसी भी धार्मिक जगह को नहीं गिराया जाना चाहिए। चौड़ीकरण धार्मिक जगहों को छोड़कर किया जाना चाहिए।”

इब्राहिम ने दावा किया कि मस्जिद 636 साल पुरानी यानी 1390 की है। उन्होंने कहा कि पिछली सड़क चौड़ी करने की कोशिशों में धार्मिक इमारतों को छुआ तक नहीं गया था। उन्होंने कहा, “हमने प्रशासन से कहा कि हमने शरिया के हिसाब से जितना हो सका, उतना दिया, जिसमें कई दुकानें भी शामिल हैं। अब हम कोई भी मस्जिद नहीं दे सकते।”

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आम तौर पर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी परियोजना स्थल पर पहुंचते हैं, तो वे रिबन काटते हैं, आधारशिला रखते हैं या किसी चीज का उद्घाटन करते हैं। लेकिन उज्जैन में रविवार को वे अपने साथ कुदाल लेकर पहुंचे और उसका इस्तेमाल अपने पैतृक घर की दीवारों को तोड़ने के लिए किया। पढ़ें पूरी खबर