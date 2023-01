फौजी के सीने में धड़केगा उज्जैन के कारोबारी का दिल

मध्यप्रदेश के सब्जी कारोबारी की मौत के बाद उसके अंगदान से हासिल हृदय को सेना के विशेष विमान से सोमवार को इंदौर से पुणे भेजा गया।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

इस अंग को गंभीर हृदय रोग से जूझ रहे एक फौजी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। ‘इंदौर सोसायटी फार आर्गन डोनेशन’ के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन में सब्जी का कारोबार करने वाले प्रदीप आसवानी (34) सड़क हादसे में 20 जनवरी की रात घायल हो गए थे। सिर में गंभीर चोट के चलते उन्हें इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि इलाज के बावजूद आसवानी की हालत में सुधार नहीं हुआ और चिकित्सकों ने उन्हें दिमागी रूप से मृत घोषित कर दिया। अपनी मौत के बाद अंगदान से पांच लोगों को नई जिंदगी देने वाले आसवानी के शव को जूपिटर हास्पिटल से पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शोक में डूबे होने के बावजूद आसवानी के परिजन उनके मरणोपरांत अंगदान के लिए राजी हो गए और इसके बाद शल्य चिकित्सकों ने कारोबारी के मृत शरीर से उनका हृदय, यकृत (लीवर), दोनों गुर्दे और आंखें निकाल लीं। इंदौर संभाग के आयुक्त (राजस्व) डा. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि आसवानी के मरणोपरांत अंगदान से हासिल हृदय को सेना के चिकित्सकों का दल विशेष विमान से पुणे लेकर गया जहां उसे एक फौजी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। आसवानी की बड़ी बहन नीलम खुशलानी ने कहा,‘हमारे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे दिवंगत भाई का हृदय एक सैनिक के शरीर में लगने जा रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि (हृदय प्रत्यारोपण के बाद) मेरा भाई एक सैनिक के रूप में जिंदा रहकर देश की सेवा करेगा।’

‘इंदौर सोसायटी फार आर्गन डोनेशन’ से जुड़े सामाजिक संगठन ‘मुस्कान ग्रुप’ के स्वयंसेवक संदीपन आर्य ने बताया कि आसवानी के मरणोपरांत अंगदान से मिले दो गुर्दे, यकृत और आंखें स्थानीय अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किए जाएंगे। चश्मदीदों ने बताया कि अपनी मौत के बाद अंगदान से पांच लोगों को नई जिंदगी देने वाले आसवानी के शव को शहर के विशेष जूपिटर हास्पिटल से पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया गया। चश्मदीदों के मुताबिक मध्यप्रदेश सशस्त्र पुलिस के जवानों ने दिवंगत आसवानी को बिगुल बजाकर सलामी दी। इस दौरान स्थानीय लोकसभा सांसद शंकर लालवानी और अस्पताल के चिकित्सक व अन्य कर्मी भी मौजूद थे।

