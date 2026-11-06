UGC Rules Controversy: यूजीसी द्वारा जारी एक्विटी के नियमों की गाइडलाइन को लेकर सामान्य वर्ग के लोग केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसके चलते चलते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। इन चिंताओं के बीच ही केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वह गाइडलाइंस पर पुनर्विचार के लिए एक नई कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी के अंत में यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची याचिकाओं में गाइडलाइंस की न्यूट्रैलिटी पर सवाल उठाए गए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को बताया, “सरकार एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है।”

सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी विचार की बात

सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई वाली बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीएस मोहना भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आप इन नियमों पर फिर से विचार क्यों नहीं करते ताकि अगली पीढ़ी का ध्यान रखा जा सके? उन्हें हर छात्र के हित की रक्षा करनी चाहिए।”

UGC रेगुलेशन 2026 की आलोचना करने वाले रेगुलेशन 3(1)(c) का विरोध कर रहे हैं, जो जाति-आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव के रूप में बताता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ खास सुरक्षा से बाहर रखता है। साथ ही, रेगुलेशन की भेदभाव की बड़ी परिभाषा में किसी भी स्टेकहोल्डर के खिलाफ जाति के आधार पर गलत या अलग तरह का बर्ताव शामिल है।

बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने दिया था इस्तीफा

इस साल की शुरुआत में यूजीसी नियमों के विरोध में ऊंची जाति के हितों को दिखाने वाले ग्रुप्स ने आरोप लगाया कि इनका इस्तेमाल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को परेशान करने और जाति में बंटवारा करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद UP में BJP के कई पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि यह फ्रेमवर्क पहली नज़र में स्पष्ट नहीं है, इसके बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं, और यह समाज को खतरनाक असर से बांट सकता है।

बता दें कि यूजीसी नियमों के खिलाफ कथित तौर पर उसका सबसे बड़ा वोट बैंक यानी सामान्य वर्ग के लोग सबसे ज्यादा नाराज हैं और यूजीसी के नियमों के दुरुपयोग के इस्तेमाल की बात करते हुए नियमों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीधे तौर पर समय को टालने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का वोट बैंक सामान्य वर्ग की जातियों से कहीं ज्यादा है।

2024 में लगा था एससी एसटी और ओबीसी वोट बैंक को झटका

2024 के लोकसभा चुनावों में BJP की लोकसभा सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 हो गई, और इसका एक कारण विपक्ष का यह कैंपेन था कि अगर सत्ताधारी पार्टी ज़्यादा मज़बूत जनादेश के साथ सत्ता में लौटी तो वह संविधान में बदलाव करेगी और रिज़र्वेशन खत्म कर देगी। पार्टी को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बड़ा झटका लगा। UP के साथ-साथ पंजाब में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में देश में SC आबादी का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, बड़ी संख्या में OBC हैं, और UP की तरह जनरल कैटेगरी के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ग्रुप हैं।

UP BJP में सबसे ज्यादा चिंता

UP BJP में बेचैनी 1 नवंबर को तब देखने को मिली जब प्रयागराज में BJP के एक पार्षद ने कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के एक आदमी को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से UGC नियमों पर एक सवाल पूछा था। पार्षद भी ब्राह्मण हैं। बाद में स्थानीय BJP MLA हर्षवर्धन बाजपेयी ने X पर पोस्ट किया कि “UGC (रिजर्वेशन) पर सवाल उठाना हर ब्राह्मण का अधिकार है।” पिछले महीने वाराणसी में हुई एक ऑर्गनाइज़ेशनल मीटिंग में BJP की नेशनल टीम के एक पदाधिकारी ने UGC मुद्दे को दोधारी तलवार कहा और पार्टी कार्यकर्ताओं को इस पर कमेंट करने से बचने की सलाह दी।

हालांकि BJP नेता मानते हैं कि वे मुश्किल में हैं, लेकिन वे सबके सामने कहते हैं कि चुनाव से पहले आपसी मतभेदों को आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। वे ज़ोर देते हैं कि सामान्य वर्ग विपक्षी समाजवादी पार्टी (SP) को वोट नहीं देंगे। हालांकि अहम बात यह भी है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वाले फॉर्मूले में विस्तार किया है। इसमें P को पंडित, और A को अग्रवाल भी कहा है। सपा यह इशारा कर रही है कि ठाकुर राज वाली उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मणों के साथ “नाइंसाफ़ी” कर रही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ संन्यास पूर्व ठाकुर समाज से ही आते थे।

चुनाव तक सब ठीक होने की उम्मीद

BJP के सुल्तानपुर सदर MLA राज प्रसाद उपाध्याय ने कहा, “चुनाव के समय तक सब ठीक हो जाएगा। लोग इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन वे हमें भरोसा भी दिलाते हैं कि वे BJP के साथ रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि BJP की डबल इंजन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा सके।” शाहाबाद MLA और UP की हायर एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर रजनी तिवारी ने कहा, “पहले नाराज़गी थी, लेकिन अभी ज़मीन पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। कोर्ट के फ़ैसले के बाद लोग शांत हो गए।”

मंत्री ने कहा कि लोगों ने पहले UGC के नियमों पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी, और कहा, “अब कोई शिकायत नहीं है। मुझे ज़मीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है।” धौरहरा MLA विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि ब्राह्मण SP को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा, “बुरा असर सिर्फ़ उन सीटों पर पड़ेगा जहां MLA ज़मीन पर इनएक्टिव हैं। वरना, UGC कोई मुद्दा नहीं है।”

यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को अधिसूचित किया। यह नियम 2012 के एंटी-डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क की जगह लाए गए हैं। यूजीसी का दावा है कि ये नियम कास्ट आधारित भेदभाव रोकने, छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्वविद्यालयों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हैं। हालांकि, विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के बीच यह नियम व्यावहारिकता, निष्पक्षता और प्रशासनिक दबाव को लेकर विवाद का विषय बन गए हैं। पढ़िए पूरी खबर…